Luchó contra el cáncer pero no lo hizo sola: Andrea Torre, de ‘Una familia de Diez’, reveló en quién se apoyó

La intérprete mexicana, quien en noviembre del 2023 hizo pública la noticia que le cambió la vida, reapareció en una entrevista en la que se sinceró acerca del cáncer y cómo esta enfermedad desató una serie de reacciones que ella no se esperaba, sobre todo gestos de amor.

Ahora, Andrea Torre puede considerarse toda una vencedora, pues luego de un tratamiento médico que incluyó la aplicación de 18 quimioterapias y una delicada cirugía, logró erradicar el cáncer de mama; sin embargo, como ella misma lo aceptó, nada hubiera sido lo mismo sin el apoyo de su familia: ¡esto dijo!

¿QUIÉN AYUDÓ A ANDREA TORRE A SUPERAR AL CÁNCER DE MAMA?

En una entrevista con el programa Chismorreo TV que pronto captó la atención del mundo de la farándula, Andrea Torre se sinceró acerca del cáncer de mama, un diagnóstico que la puso a prueba tanto a ella como a toda su familia, y es que a decir de la actriz, tanto su esposo Pedro Ortiz de Pinedo como sus hijos participaron de una forma muy especial en su proceso de recuperación.

“Creo que este tipo de enfermedades las cura el amor, el amor y un abrazo”

“Pedro y yo tratamos de que siempre nos vean juntos, de que siempre nos vean amorosos, en las buenas y en las malas”, aceptó la actriz ante los medios de comunicación.

“En las malas... pues estuvieron mi esposo y mis hijos, sin él no lo hubiera logrado (vencer al cáncer), siempre lo he dicho, nunca me soltó de la mano”, reconoció Andrea Torre al tiempo que reveló que sus hijos siempre estuvieron conscientes de su diagnóstico y eso permitió que también estuvieran involucrados de una forma u otra en su tratamiento.

“Creo que este tipo de enfermedades las cura el amor, el amor y un abrazo, y yo tuve el amor de todos al 200 por ciento”, concluyó la famosa de manera contundente.

¿CÓMO ES LA SALUD ACTUAL DE ANDREA TORRE?

Por otro lado, Andrea Torre tuvo buenas noticias para sus fans, pues reveló que hace poco fue al doctor y sólo recibió palabras a su favor.

“Ya cumplí un año como sobreviviente del cáncer de mama, me dijeron que estoy perfecta y así seguiré", expresó la famosa con una enorme sonrisa.