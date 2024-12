Una querida actriz contó, entre lágrimas, el drama que vive con su hijo: ¡teme no volver a verlo!

El desgarrador video de la artista no tardó en viralizarse ya que, ante sus súplicas, no fueron pocas las celebridades y hasta organismos que replicaron la grabación para exigir una respuesta debido a que cada minuto es de vital importancia.

¿Qué querida actriz suplicó por apoyo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada? Esto es todo lo que se sabe del escalofriante caso que sacudió al mundo de la farándula en cuestión de horas... ¡terrible!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ ACTRIZ PIDIÓ AYUDA PARA VOLVER A VER A SU HIJO?

Hablamos de Rhoda Torres, una popular actriz venezolana que en la actualidad sufre en carne viva el dolor por la desaparición de uno de sus hijos y, desesperada por localizarlo, optó por subir un video a través de su cuenta de Instagram para contar su historia.

"¡Les pido ayuda, por favor, se lo suplico, yo me estoy muriendo! Como madre ya no aguanto más”

“Lamentablemente, como madre, mi desesperación, que ya no aguanto más, he tenido que hacer esto”, comenzó a decir la actriz antes de contar que su hijo Jonathan Guillermo Torres fue detenido en Cúcuta ante sus propios ojos luego de que el joven intentara entrar a Venezuela luego de 10 años de ausencia.

“Mi hijo fue detenido delante de mí, yo le pude ver, le pude abrazar, lloró, lloramos”, aseguró Rhoda Torres con la voz destrozada por la tristeza; lo último que supo fue que su hijo había sido trasladado a Caracas y, por ello, pidió ayuda para su liberación.

“No le he visto, no he tenido una llamada... ¡Les pido ayuda, por favor, se lo suplico, yo me estoy muriendo! Como madre ya no aguanto más”, concluyó Rhoda en medio del llanto.

¿QUIÉN ES RHODA TORRES?

Rhoda Torres es una popular actriz de telenovelas venezolana y cineasta que durante un tiempo radicó en Estados Unidos y hace poco se trasladó de nuevo a su país natal; lamentablemente, su familia no corrió con la misma suerte y ahora el paradero de uno de sus hijos se convirtió en un angustioso misterio para ella.