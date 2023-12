Una fan de Gloria Trevi le rogó, entre lágrimas, que no cante esta canción: el video viral

Gloria Trevi y sus emotivas canciones siguen moviendo las fibras más sensibles de los miles de fans de la cantante, quienes han protagonizado enternecedores momentos en cada uno de los conciertos de la estrella.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en un concierto que Gloria Trevi ofreció en Tepotzotlán, en el Estado de México, donde el evento estaba transcurriendo con tranquilidad hasta que comenzaron a sonar los acordes de Con los ojos cerrados.

Esta canción movió algún sentimiento especial en una joven quien, bañada en llanto, sólo atinó a gritar: "¡Esa no, esa no!”. La emotiva reacción de la fan no tardó en viralizarse en TikTok y el video original pronto acumuló toda clase de reacciones y comentarios.

REACCIÓN DE UNA FAN DE GLORIA TREVI SE VIRALIZA EN TIKTOK

El concierto de Gloria Trevi en Tepotzotlán fue un auténtico éxito, con un lleno total en el centro de este pueblo mágico, a donde se dieron cita los fans de la cantante para corear todos sus éxitos.

Todo iba bien para todos, pero hubo un momento que, literalmente, se robó la noche: el desesperado grito que emitió una fan para evitar que Gloria Trevi cantara Con los ojos cerrados, cuyos acordes comenzaban a sonar.

“¡Esa no, Gloria! Ya la va a cantar”, se le escucha decir a la joven. Cuando otra persona le pregunta por la canción la fan, al borde del llanto, responde: “La de Con los ojos cerrados”.

El breve video se volvió viral en TikTok en cuestión de horas. El video original, compartido por el usuario @pepashow , superó los seis millones y medio de reproducciones y generó toda clase de divertidos comentarios.

De hecho, hasta la joven fan reaccionó al video: “jajaja me altere un poco, pero es que esa no gloria!!! Me encantó conocerte amigo jajaja saludos!”, escribió la seguidora de Gloria Trevi.