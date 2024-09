Una famosa influencer anunció su embarazo con esta dulce FOTO: ‘Celebrando la vida’

Una famosa influencer

El post de la creadora de contenido no tardó en viralizarse y, de hecho, actualmente tiene más de 42 mil Me gusta debido a que la noticia no sólo involucra al mundo de las redes sociales, sino también al del futbol español.

¡Así es! Un importante jugador del Atlético de Madrid debutará como papá muy pronto y los fans de este club no podrían estar más contentos: conoce todos los detalles de esta feliz noticia.

¿QUÉ FUTBOLISTA DEL ATLÉTICO DE MADRID DEBUTARÁ COMO PAPÁ MUY PRONTO?

Estamos hablando de la influencer Paddy Noarbe, quien sorprendió a sus seguidores cuando reveló que ella y su esposo, Marcos Llorente, se convertirán en papás en cuestión de meses, ¡fue toda una sorpresa!

“Celebrando la vida más que nunca. Gracias, pequeño ser de luz”, escribió la joven de 27 años en Instagram para dar a conocer la noticia: el post fue acompañado por un carrusel de fotografías en blanco y negro en donde presumió su todavía pequeño baby bump .

Hasta el momento, se desconoce el sexo del bebé, así como la fecha tentativa de su nacimiento; sin embargo, la noticia despertó el furor entre la sociedad española y de inmediato acaparó los titulares de los medios locales, sobre todo porque Paddy le prometió a sus seguidores que los mantendría al tanto de los avances de su embarazo, ¡enhorabuena!