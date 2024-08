Karely Ruiz anuncia su primer embarazo con una espectacular FOTO

La reconocida influencer regiomontana Karely Ruiz ha sorprendido a sus seguidores con una emocionante noticia: está esperando su primer bebé.

El anuncio, que ha generado gran atención tanto entre sus admiradores como en los medios de comunicación, fue realizado a través de una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram.

En la imagen compartida, Karely luce un elegante vestido dorado que resalta su vientre en crecimiento, acompañado de un emotivo mensaje en el que expresa la inmensa felicidad que siente al entrar en esta nueva etapa de su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento”, escribió la influencer, dejando claro que este momento representa un sueño hecho realidad para ella.

Además, Karely aseguró que está lista para enfrentar esta nueva etapa con todo su amor y dedicación. “Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí; te cuidaré y te amaré por siempre”, agregó.

La noticia ha sido recibida con una oleada de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes han compartido la alegría de la futura madre. En sus historias de Instagram, Karely agradeció a todos aquellos que la han acompañado en este camino y les manifestó lo mucho que significa para ella contar con su apoyo en este momento tan especial.

Instagram

“Quería contarles esto desde hace un rato, porque sé que siempre estarán para mí", concluyó.

El anuncio de su embarazo marca el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Karely Ruiz, quien promete compartir con sus seguidores cada paso de este emocionante viaje.