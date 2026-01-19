Una acusación más contra Julio Iglesias; rockera cuenta que quiso ligarla en el aeropuerto

Las historias alrededor de los coqueteos de Julio Iglesias resurgen con mucha frecuencia ahora que es investigado por dos denuncias de abuso.

Olga Breeskin, una de las más recientes artistas que han recordado su experiencia con el cantante español, cuenta que a ella le llegó a dar una nalgada cuando ella apenas tenía 14 años y era una fan de él.

Con el paso de los años, Breeskin se encontró en varias ocasiones con Iglesias y aunque se portó “como un cabalero”, con ella, también fue testigo de que a muchas mujeres les tocaba los senos para “saludarlas”.

¿Qué pasó entre Julio Iglesias y Kenny?

En ese tenor, la rockera Kenny Avilés recuerda que la única vez que tuvo contacto con el intérprete de “Soy un truhán, soy un señor”, comprobó su espíritu de conquistador.

“Tuvo muchas mujeres... me consta que un día me quería ligar en el aeropuerto"m contó la vocalista de Kenny y los eléctricos.

Con el humor ácido que la caracteriza, Kenny contó la historia de cómo en apenas unos minutos se dio cuenta de que Julio Iglesias quería acercarse a ella.

“Me echó unas miradas... pues pend... no soy, me cerraba el ojo”.

Sin embargo, a pesar de los coqueteos, Kenny lo descartó de inmediato.

“No me gustan los viejitos”.

Y para seguir con la broma, la cantante hizo una acotación.