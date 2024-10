Un integrante de Venga la Alegría sufrió un grave accidente de tránsito: piden donativos para su recuperación

Estos últimos días han sido sumamente complicados para el equipo de Venga la Alegría debido al incidente de tránsito que protagonizó uno de sus compañeros. Así lo dieron a conocer varios de los presentadores principales del matutino, quienes compartieron detalles únicos de este preocupante momento y cómo va la recuperación de la víctima, incluyendo las altas cuentas del hospital que se han generado y los esfuerzos que se están haciendo para costearlas.

Un miembro de Venga la Alegría lucha por su vida tras impresionante accidente

El pasado 23 de octubre, Giovanni Pavón, el floor manager de Venga la Alegría, fue atropellado por una unidad de transporte público mientras corría por calles de la Ciudad de México. Este incidente le provocó heridas de gravedad que hasta el día de hoy lo mantienen en el hospital, donde según la información disponible, sigue luchando por su vida y con pronóstico reservado.

Varios de los conductores del programa de revista se pronunciaron sobre este complicado episodio, pues aunque no se trata de alguien que salga a cuadro con ellos, sí trabajan juntos todos los días y le tienen una estima. Uno de los primeros en pronunciarse y revelar los detalles fue Sergio Sepúlveda, que a nombre de todo el equipo quiso manifestar su apoyo para el ingeniero que se encarga de que todo fluya a la perfección en las transmisiones diarias.

“Un chófer de autobús atropelló a nuestro compañero Giovanni mientras corría en la calle, en la avenida Xochimilco”, contó el comunicador, visiblemente preocupado por la vida de Pavón.

Posteriormente, explicó que en las grabaciones de seguridad que pudieron obtener del momento exacto del impacto, se aprecia con claridad que pudo tratarse de una omisión o descuido del conductor, ya que aseguran que no había manera de que no se percatara de la presencia de la víctima. “Sí se veía. Quizá su error fue correr lejos de la banqueta, pero el microbús no tenía ningún pretexto para no verlo o esquivarlo, a menos de que estuviera haciendo otra cosa”, señaló el también productor, quien finalizó externando su indignación por la respuesta del victimario, que lejos de detenerse a ayudar, optó por huir.

MICROBUSERO ARROLLA a CORREDOR… y SE LARGA

Así arrolló el chofer de este microbús a Geovanny, mientras corría por calles de @XochimilcoAl

El tipo aceleró y huyó.

Agentes de @SSC_CDMX Sector Tepepan llegaron al lugar.

Ayudaron al herido, alcanzaron al chofer y lo detuvieron. pic.twitter.com/Z0dOlivy4X — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 23, 2024

Sobre cuál es el diagnóstico, la esposa del también encargado de Al Extremo contó que se determinó que sufrió un traumatismo craneoencefálico, tiene un pulmón colapsado y fracturas en varias costillas, así como varias lesiones externas, producto del golpe contra el asfalto.

Solicitan ayuda para Giovanni Pavón, el floor manager de Venga la Alegría que fue atropellado

Además de la preocupación que representa para la familia del floor manager de Venga la Alegría la hospitalización por sí misma, otro pendiente que se les ha generado es la elevada cuota que tendrán que pagar por los servicios médicos. De modo que sus personas cercanas se vieron en la necesidad de pedir apoyo para poder reunir la cantidad necesaria para solventar los gastos y que así Giovanni Pavón pueda recibir la atención pertinente mientras se recupera, invitando a quien quiera unirse a dar donativos destinados directamente a su salud.