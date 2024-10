Erik Rubín reveló el inesperado motivo por el que no ha querido firmar el divorcio con Andrea Legarreta

En medio de las versiones que señalaron un presunto compromiso en puerta, Erik Rubín se sinceró como pocas veces respecto a lo que está pasando en su vida privada. Y es que además de que negó tener planes de casarse con Mónica Noguera, el cantante se dio el tiempo de reflexionar acerca de su relación con Andrea Legarreta, con la que a pesar de que ya se separó, continúa casado por una razón bastante inusual.

¿Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen casados? El especial motivo detrás de su unión

Durante una charla a corazón abierto en el podcast “Cara a Cara con Cora”, Erik Rubín habló de su intimidad y cómo han cambiado las cosas para él desde que se confirmó su separación de Andrea Legarreta luego de 23 años siendo uno de los matrimonios con mayor estabilidad en el mundo del espectáculo.

Sobre este punto, el actor admitió que ha sido un proceso complicado, ya que el hecho de que hayan terminado bien, no lo hace menos doloroso, sobre todo al recordar lo que sentía cuando llegó al altar. Precisamente esta idea se relaciona con la relativa calma que ambos se han tomado para concluir el divorcio, pues aún permanecen unidos ante esta institución.

“Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo, no funcionamos así, funcionamos como amigos, como socios. Es difícil ponerle nombre y afrontarlo porque no quieres eso. La verdad es que yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y también no quieres hacerle daño a tus hijos”, explicó el también productor, quien en infinidad de ocasiones ha sido claro respecto a que Mía y Nina, las hijas que comparte con la conductora, son lo más importante para él y su único interés es verlas y saberlas felices.

Erik Rubín y Andrea Legarreta estuvieron juntos más de 20 años y tuvieron dos hijas Instagram

Erik Rubín delató cuáles son sus sentimientos actuales por Andrea Legarreta

Finalmente, el exintegrante de Timbiriche aclaró que siempre guardará un cariño muy especial por la mujer con la que compartió tanto y a la que hoy puede llamarle amiga.

“Por qué no llevar esta amistad al siguiente nivel, donde además yo puedo ser mejor para ella y ella para mí. En donde podemos contarnos otras cosas que a lo mejor antes no nos contábamos o donde no nos podíamos apoyar. Es donde sabemos que vamos a poder contar el uno con el otro para toda la vida y que vamos a seguir siendo familia para siempre”, finalizó.