Suscríbete
Famosos

¿Un fantasma? VIDEO prueba actividad paranormal en La Casa de los Famosos México... y ya había ocurrido

Tal como ha pasado en temporadas anteriores, algo de manifestó.

August 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
casa-famosos-paranormal.jpg

La Casa de los Famosos México

YouTube

A los fans de La Casa de los Famosos México no se les escapa nada, ya sea lo dicho o hecho por los habitantes, como lo que ocurre en general durante el 24/7.

Solo que esta vez, nadie de Día ni de Noche estuvo involucrado... Sino una presencia fantasmal. Al menos eso parece con la grabación que se hizo viral en redes sociales.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
priscila valverde y alexis ayala.jpg
Famosos
Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala
La ex habitante de La Casa de los Famosos habló sobre el “Priscila, la, la, la, la, la” que le dedicó Alexis horas antes dentro del reality show
August 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México
August 24, 2025
Famosos
¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM
August 24, 2025
Famosos
Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”
August 23, 2025

Todo ocurrió en el baño, donde un cajón se abrió sin que nadie estuviera presente. Cabe señalar que esos cajones necesitan de cierta fuerza para ser abiertos, por lo que llamó aún más la atención.

Hasta ahora no hay una explicación oficial:

No es la primera vez que se mueve algo en el baño

En redes sociales también perduran videos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Todo ocurrió cuando Arath De la Torre y Brigitte Bozzo estaban en el baño, y una de las puertas se abrió sin que nadie estuviera ahí.

También ocurrió en la edición de Telemundo

Para La Casa de los Famosos que se transmite en Estados Unidos por Telemundo, se utilizan las mismas instalaciones en México.

Cuando estuvo Laura Bozzo, en una de las habitaciones se escuchó lo que parecería una psicofonía. La Jefa le pidió a la peruana que se pusiera su micrófono y fue entonces que se escuchó la voz de una niña.

Las historias paranormales de la tercera temporada

El tema paranormal ya se ha puesto sobre la mesa. Facundo relató el caso de una amiga, cuya abuela le dejó un mensaje en una casa, con ayuda de un animal muerto.

Facundo relató que la abuela de su amiga le había dejado cosas donde encontró un colibrí muerto:

Shiky también contó lo que le pasó durante su visita a Argentina, cuando se hospedaba en un hostal embrujado, por la presencia de un duende.

La Casa de los Famosos México fantasmas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
itati-cantoral---hijos.jpg
Famosos
Itatí Cantoral celebra su carrera pero nos confiesa: “Ser mamá es el papel que más amo”
August 29, 2025
 · 
Nayib Canaán
shakira--gnp.jpg
Famosos
¿Shakira GRATIS en el Zócalo? Alertan que ya te deberías ir formando
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Adrian-Mayito.png
Famosos
Mario Bezares confiesa que estuvo a nada de golpear a Adrián Marcelo por defender a Gala Montes
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
alexis ayala (5).jpg
Famosos
Alexis Ayala confiesa sus verdaderas intenciones: no salvará a ninguno de sus amigos del Cuarto Noche
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
gorra-nino-Kamil-Majchrzak.jpg
Viral
Tipo le roba a niño la gorra que tenista Kamil Majchrzak le había regalado; se hizo viral y esto pasó
Kamil Majchrzak buscó al niño... e internet busca al sujeto.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Derbez.png
Series y Cine
“De Viaje con los Derbez” estrena quinta temporada en Japón

El tráiler ya está disponible y el estreno será el 26 de septiembre por Prime Video.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
salvadorzerbonicelineeetopchefvip.jpg
Famosos
Salvador Zerboni no se deja tocar por Celinee en Top Chef VIP: “Con mucho respeto, hazte para allá”
Zerboni fue de los mejores cocineros pero generó polémica con su reacción contra la modelo y actriz
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
robodesalvacion.jpg
Famosos
El elevador del destino cambia el rumbo de la salvación: estos habitantes tratarán de robarla en LCDFM
Los habitantes fueron sometido por La Jefa a una dinámica nunca antes vista en el reality show
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores