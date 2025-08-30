¿Un fantasma? VIDEO prueba actividad paranormal en La Casa de los Famosos México... y ya había ocurrido

A los fans de La Casa de los Famosos México no se les escapa nada, ya sea lo dicho o hecho por los habitantes, como lo que ocurre en general durante el 24/7.

Solo que esta vez, nadie de Día ni de Noche estuvo involucrado... Sino una presencia fantasmal. Al menos eso parece con la grabación que se hizo viral en redes sociales.

Todo ocurrió en el baño, donde un cajón se abrió sin que nadie estuviera presente. Cabe señalar que esos cajones necesitan de cierta fuerza para ser abiertos, por lo que llamó aún más la atención.

Hasta ahora no hay una explicación oficial:

No es la primera vez que se mueve algo en el baño

En redes sociales también perduran videos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Todo ocurrió cuando Arath De la Torre y Brigitte Bozzo estaban en el baño, y una de las puertas se abrió sin que nadie estuviera ahí.

También ocurrió en la edición de Telemundo

Para La Casa de los Famosos que se transmite en Estados Unidos por Telemundo, se utilizan las mismas instalaciones en México.

Cuando estuvo Laura Bozzo, en una de las habitaciones se escuchó lo que parecería una psicofonía. La Jefa le pidió a la peruana que se pusiera su micrófono y fue entonces que se escuchó la voz de una niña.

Las historias paranormales de la tercera temporada

El tema paranormal ya se ha puesto sobre la mesa. Facundo relató el caso de una amiga, cuya abuela le dejó un mensaje en una casa, con ayuda de un animal muerto.

Facundo relató que la abuela de su amiga le había dejado cosas donde encontró un colibrí muerto:

Shiky también contó lo que le pasó durante su visita a Argentina, cuando se hospedaba en un hostal embrujado, por la presencia de un duende.