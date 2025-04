Un exparticipante de La Isla admitió que el reality destruyó su matrimonio, ¡está al borde del divorcio!

Apenas hace unos meses, Fernando Lozada celebraba por lo alto su triunfo como el ganador indiscutible de La Isla México 2024, temporada en la que gracias a su destreza y habilidad en los circuitos logró llevarse el primer lugar. Sin embargo, lo que el presentador no imaginó, es que después de esta alegría, tendría que enfrentarse a la cruda realidad de que las cosas en su relación de pareja no marchan tan bien como le gustaría, irónicamente, por culpa de su participación en famosos realities de televisión.

Fernando Lozada reveló que su matrimonio con Triana Paganoni no pasa por un buen momento

Durante una reciente conversación con Yordi Rosado para su programa de radio en EXA, Fernando Lozada habló de su relación con Triana Paganoni y confesó que no está exactamente en los mejores términos. Y es que según las declaraciones del galán, sus proyectos profesionales comenzaron a hacer estragos en la convivencia con su pareja, en especial por todos los reality shows de los que ha formado parte desde sus inicios en “Acapulco Shore”.

“Siempre he sido muy seguro y encontré una mujer que también es muy muy segura, pero fíjate que lo difícil no es encontrar a ese alguien, sino mantenerse, y más en este medio. A mí, mi relación está muy afectada por tantos realities a los que he asistido, tantos programas a los que he tenido que irme. Porque yo me voy dos, tres, hasta seis meses, donde estoy completamente incomunicado y ella sigue su vida”, señaló el actual conductor de “Al Extremo”, quien señaló que esta era la primera vez en la que se atrevía a mencionar las cosas en voz alta y frente a un micrófono.

¿Fernando Lozada se divorcia? Esto dijo sobre su futuro con Triana Paganoni

Sobre qué tan probable es que decida separarse de la madre de su hijo, Fernando Lozada explicó que por ahora él y su pareja están en una fase donde pretenden descubrir si las cosas entre ellos realmente tienen un futuro, en especial ya siendo conscientes de que los problemas se originaron por sus largas ausencias debido a los programas en los que ha trabajado, que incluyen títulos como “Los 50" y “La Casa de los Famosos”. Esto debido a que apenas están descubriendo si todavía los une el amor, o solo hay un cariño de amigos como el que está seguro de sentir por ella, por lo que será en un tiempo cuando decidan qué camino tomar.

Fernando Lozada confesó que su relación con Triana Paganoni está en crisis Instagram

“Mi ausencia ha afectado muchísimo mi relación con Triana y mi relación con mi hijo Leandro. Estoy trabajando en ello. Con Leandro le estoy echando muchísimas ganas porque quiero ser un papá presente y ahí la llevo. Con Triana es un poco más complicado, porque sí está muy lastimada la relación, a pesar de que seguimos siendo superbuenos amigos. Nos llevamos muy bien, cotorreamos a gusto. Tenemos una relación muy amistosa, pero ya no sé si sea una relación de pareja hoy por hoy”, concluyó Fernando Lozada sobre Tiana Lion Paganoni, la mujer con la que se casó en 2020 tras varios años de noviazgo, historia que comenzó en 2012 cuando se conocieron por casualidad.