Geraldine Bazán rompió el silencio sobre su presunta reconciliación con Gabriel Soto: ¿renació el amor?

A siete años de su divorcio, Geraldine Bazán y Gabriel Soto protagonizaron diversos rumores apuntando a una reconciliación, en especial ahora que el actor ya terminó su noviazgo con Irina Baeva. Este tema desató furor entre quienes siguieron de cerca su dramática ruptura, por lo que la exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que pronunciarse sobre el tema y aclaró puntualmente si está dispuesta a dejar todo en el pasado para enamorarse otra vez de su exesposo.

A través de una conversación para las cámaras de “Despierta América”, Geraldine Bazán descartó haberse reconciliado con Gabriel Soto, pues a pesar de que en las últimas semanas surgieron especulaciones de que la convivencia entre los actores habría propiciado que renaciera la llama, al menos para la villana de “Las hijas de la señora García”, volver a estar con su expareja es un escenario imposible.

“No, no, yo no creo. La verdad es que no, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos un gran equipo como papás de dos niñas que amamos, que son nuestra vida entera y ya. Es el papá de mis hijas, y siempre hemos sido un gran equipo. Para nosotros ellas son lo más importante, por eso para mí es importantísimo que él esté bien, que tenga salud, felicidad, trabajo, bienestar. Porque obviamente eso también es el bienestar y la estabilidad de mis hijas (Alexa y Elissa)”, afirmó acerca de que no tiene contemplada ni la más mínima posibilidad de darle otra oportunidad a esta historia de amor.

¿Qué dijo Gabriel Soto de Geraldine Bazán? Esto respondió sobre si regresaría con ella tras su truene con Irina Baeva

Fue apenas el pasado 18 de marzo cuando el antagonista de “Caer en tentación” también habló acerca de la posibilidad de retomar esta relación sentimental. Sin embargo, al igual que ella, Gabriel Soto considera imposible regresar con Geraldine Bazán, en especial por todo el tiempo que transcurrió desde que se divorciaron, episodio que coincidió con los rumores de una infidelidad con Irina Baeva.

“No, no creo, ya pasaron muchos años. Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro”, señaló el también modelo, que tras su última ruptura sentimental, fue vinculado también con Cecilia Galliano, que fungió como su coprotagonista en una obra de teatro.