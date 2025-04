Michelle Vieth habló sobre el cáncer de mamá de Héctor Soberón: esto piensa sobre el diagnóstico de su exesposo

En días pasados, una noticia cimbró al mundo del espectáculo, pues se dio a conocer que Héctor Soberón tiene cáncer de mama, un padecimiento que lo sorprendió con 60 años y después de un tiempo lidiando con diferentes síntomas que lo pusieron en alerta. Sorpresivamente, una de las primeras en posicionarse fue Michelle Vieth, su exesposa, que dedicó una sentida reflexión al enterarse de lo que está pasando.

Michelle Vieth reaccionó a la enfermedad de Héctor Soberón, diagnosticado con cáncer de mama

Durante una breve plática con “Venga la Alegría”, Michelle Vieth dio sus primeras declaraciones respecto a lo que está pasando con Héctor Soberón, quien habría sido diagnosticado con cáncer de mama. Sobre este tema tan delicado, la conductora señaló que no sabía nada del asunto, pero aun así se tomó el tiempo de expresar qué piensa de la batalla contra esta enfermedad.

“Desconocía, lo desconocía por completo. Tristemente. Las enfermedades no se le desean a nadie, la verdad. Yo no estaba enterada, y pues como lo dije hace ratito, yo voy de la mano de Dios y lo único que te puedo decir, es que los milagros existen, y que Dios es tu compañero en momentos difíciles y que hay que acercarse a él”, apuntó, evidenciando que sin importar el pasado, no desea ningún mal para el hombre que alguna vez amó.

Michelle Vieth aseguró que no le desea el mal a Héctor Soberón, quien fue diagnosticado con cáncer Instagram

Michelle Vieth señaló a Héctor Soberón de vulnerar su intimidad

Las cosas entre Michelle Vieth y Héctor Soberón no quedaron en los mejores términos, pues se sabe, su relación siempre estuvo rodeada de problemas y pleitos, los cuales los orillaron a separarse. Sin embargo, su divorcio no se libró de escándalos, ya que en 2004 la actriz fue víctima de la filtración de un video íntimo, material que acusó, habría sido divulgado directamente por su entonces esposo, presuntamente como una especie de venganza por abandonarlo.

Pese a las afirmaciones de Vieth, donde apuntó lo grave que resultaba todo este tema debido a que cuando se grabó ese contenido ella todavía era menor de edad, Soberón se mantuvo siempre firme en la versión de que él no había tenido nada que ver. Por lo que una vez que lograron disolver su unión, tomaron caminos separados y nunca volvieron a establecer ningún tipo de contacto, algo que resultó sencillo debido a que nunca tuvieron hijos.