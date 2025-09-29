Último Posicionamiento de La Casa de los Famosos México 3: Dalilah vs. Alexis

En la última gala de eliminación, los últimos siete participantes protagonizaron la última noche de posicionamiento y sinceramento.

Ya se habían dicho de todo, pero esta vez culminaron sus sinceramientos... Noche vs. Día.

Abelito se posicionó con Shiky

“Lo que te pude comentar en su momento quedó claro. Hoy te digo que hay cosas muy buenas, llenas de mucho futuro para ti afuera, eres una gran persona. Quiero llegar a la final con la manada”.

Shiky respondió: “Sé que quieres ir con tu equipo, y afuera me esperan cosas, y espero que sean contigo”.

Mar se posicionó con Dalilah Polanco

Es un largo camino recorrido de las dos. Te felicito por lo logrado, lo vivido, los monstruos con os que has luchado. Ha sido un gran camino y sé que vienen cosas maravillosas, eres una mujer fuerte, decidida, talentosa, y pude la fortuna de conocer tu corazón. Quiero que te vayas porque quiero que la manada sigue junta”.

Dalilah respondió: “Entiendo tus motivos, te agradezco que estés frente a mí. Qué bueno que tuvimos oportunidad de conocernos. Espero boicotear tu plan, que la gente vote por mí y se arruinen tus buenas intenciones con tu manada”.

Alexis se sinceró con Dalilah

“Ya nos hemos dicho muchas cosas. Han habido risas, enojos, malos entendidos. Quiero vivir una semana diez con la manada, en una armonía honesta, relajados. Tanto tú como yo tenemos las mismas posibilidades de permanecer": yo no volteo para atrás”.

Dalilah respondió: “Yo quiero quedarme en armonía con Shiky, me encantaría estar aquí. Aunque siempre mencionas que hay un habitante importante que es el público, espero que no se olviden las palabras que se han dicho aquí, porque no somos ni fichas ni soldados, somos personas en un tablero vivo donde se juegan emociones. Ojalá que fracase tu plan.

Shiky se sinceró con Alexis

“Hemos pasado muchas cosas, te he dicho ‘te quiero’, nos hemos besado, hemos compartido la maquinilla para rasurarnos. Con mi montaña rusa te he querido, pero ha habido una cosa que no me gustó y que ha sido lo

Hablar de un compañero, porque como diría Niurka, ¿cantas? ¿Bailas? Guana sí. Es lo que tiene un ensamble, que cantan, bailan y actuán. Hay muchos primeros actores que lucen por el ensamble. Hay que tener cuidado para no escupir para arriba. Si te quedas disfrútalo muchísimo. Si nos quedamos juntos, vamos a querernos hasta el último día”.

Alexis respondió: “Alboroté el avispero con cosas dentro de La Casa. Me encanta que defiendas a tus amigos, te deseo lo mejor”.

Aldo se sincero con Dalilah

“Te digo de corazón que quiero se quede la manada; siento cariño por mi equipo, de ti y Shiky me dejaron pocas opciones y siento que me llevo un poquito más con Shiky, contigo no he tenido tanta conexión. Me caes bien y todo, pero me llevo mejor con Shiky”.

Dalilah respondió: “Quiero quedarme con Shiky, adentro. Y si para eso se tiene que desmembrar la banda, ni modo. Hubiera sido padre jugar más”.

Aarón se sincero con Dalilah

“Ya nos hemos dicho nuestras cosas, es el último sinceramente. Quiero cerrarlo de una buena manera. Tengo respeto hacia ti, eres una persona que aprecio, pero yo quiero que los míos se queden conmigo; queda en manos del público, pero en estas personas que son Noche he encontrado gente que han mostrado lealtad”.

“Quiero celebrar la última semana con mío. Estás mejorando muchísimo, qué bueno que tuviste esta oportunidad, ojalá que crezcas mucho, y espero que tu manada quede incompleta”, dijo Dalilah Polanco.

Dalilah se sinceró con Alexis

Dalilah Polanco dijo: “Espero que la gente tome en cuenta todo lo que ha visto aquí. Espero que lo resetees de verdad, porque me ha tocado escuchar que estás reseteado pero sacas todo lo que ha pasado en semanas anteriores. Lo que sea que suceda, qué bueno. Hacinndo mucho más que lo que tú has hecho, como una mujer que no es ficha, y que sí tengo género.

Alexis respondió: “Cuando estamos parados existe un competidor, no me vine a fijar si haces más o menos que yo. A veces hacerte a un lado, es no estorbar. Los dos merecemos quedarnos. No sé si tengo que resetear o no, pero no formas parte de mi rencor, de mi enojo, porque sí vine a ponerme un traje que se llama La casa de los famosos México, para mí no es personal, es como otro personaje”.

