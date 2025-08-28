Suscríbete
TV Azteca de luto: Murió productor detrás de programas como 100 Mexicanos VIP y La Granja VIP

Descanse en paz.

August 28, 2025 
TVyNovelas
Luto en TV Azteca

Para lograr programas de televisión que gusten al público se requiere de todo un equipo de producción, y existen compañías productoras que venden sus formatos a grandes cadenas, como Televisa y TV Azteca.

Una de ellas es Fremantle México, que recientemente anunció el programa “La Granja VIP” para TV Azteca, con Adal Ramones como conductor.

El Director de Producción de Fremantle México era Luis Canseco, cuya muerte se confirmó este miércoles 27 de agosto de 2025.

En un comunicado, la compañía productora lamentó: “Don Luis se unió a la familia FM en 2013 y desde entonces aportó su profesionalismo, su calidez humana y su abrazo compañero”.

“Con un gran recorrido por la industria televisiva, lideró equipos y producciones de gran estructura con grandes resultados. Siempre con su sonrisa presente y un consejo a mano. Fremantle despide hoy a un compañero, amigo y faro espiritual. Los vamos a extrañar mucho, Don Luis”.

Entre los programas recientes en los que trabajo el fallecido Luis Canseco destaca el conducido por el ‘Capi’ Pérez de ‘100 mexicanos.

Además, estaba detrás del nuevo proyecto ‘La Granja VIP’, que se estrena una semana después del final de La Casa de los Famosos México tercera temporada.

Descanse en paz.

