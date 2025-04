Tunden a Ricardo Peralta por un hiriente chiste sobre Gala Montes y su mamá: el polémico VIDEO

No cabe duda de que, aunque Ricardo Peralta aseguró que sus errores en “La Casa de los Famosos México 2" lo convirtieron en otra persona, el influencer no deja de ser blanco de críticas por sus comentarios hirientes que en tantos aprietos lo metieron en el reality de Televisa.

En esta ocasión, por ejemplo, Ricardo Peralta no dudó en hacer mofa de la pelea que la señora Crista Montes tuvo con sus hijas Gala y Beba , y que le contó con todo detalle a Adrián Marcelo... ¡las redes sociales se lanzaron con todo en contra de “Torpecillo” por su ocurrencia!

¿CÓMO FUE EL POLÉMICO CHISTE DE RICARDO PERALTA SOBRE GALA MONTES?

En esta ocasión, Ricardo Peralta acaparó las tendencias de búsqueda luego de su controvertida aparición en el canal de YouTube “Pepe y Teo”, programa en el que el influencer confirmó que su sentido del humor negro se mantiene intacto a pesar de la ola de hate que lo hizo retirarse de las redes sociales por un tiempo.

En esta ocasión, “Torpecillo” tuvo una referencia para Gala Montes y su mamá que todo el mundo captó pero que no divirtió ni un poco a pesar de que el influencer y sus compañeros sí soltaron la carcajada.

JAJAJAJA como las hermanas Montes pic.twitter.com/EUfYyDj7ia — Ale Pindter 🩵🐩 (@alepindter22) March 31, 2025

“Si no es antes... como la hermanas Montes: yo lo agarró y tú le das”, mencionó Peralta mientras simulaba un puñetazo con la mano derecha. El gesto sí causó un poco de incomodidad, pero Teo no dudó en defender a su amigo a pesar de todo: “Gran chiste, es el mejor que hemos tenido en mucho tiempo”.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL CHISTE DE RICARDO PERALTA?

Como era de esperarse, la “funa” para Ricardo Peralta no tardó en resurgir entre los internautas ya que consideraron que el influencer nunca aprendió la lección como él mismo lo dijo: todo lo contrario, sigue con las burlas y ofensas que tanto le afectaron a su popularidad en “La Casa de los Famosos México 2".