Ricardo Peralta dividió opiniones con la supuesta aparición de su abuelita en un VIDEO: esto pasó

Definitivamente, el 2024 no fue el año de Ricardo Peralta . Luego de su controvertida participación en “La Casa de los Famosos México” que culminó con su polémica eliminación, el influencer ha sido blanco de toda clase de ataques que al parecer aún están lejos de terminar.

El hate en contra de Ricardo Peralta escaló a tal grado, que el creador de contenido fue abucheado durante la alfombra amarilla de “Wicked” y eso hizo que dejara de publicar en sus redes durante algunas semanas; ahora, la llamada “Loba” volvió a acaparar las tendencias por declaraciones emitidas por... ¿su abuelita?

¿QUÉ DIJO LA “ABUELITA” DE RICARDO PERALTA?

En una transmisión en vivo publicada en la cuenta de Instagram de Ricardo Peralta, se ve cómo una mujer de la tercera edad que se identificó como la abuela del joven aparece ante la cámara para pedir que ya se detengan los ataques debido a que, aseguró, su nieto aprendió la lección.

“Ya no me abucheen a mi niño, como abuela es uno de los dolores más grande que he sentido”

“Lo único que hizo fue entrar a una casa en donde había famosos y creía que iba a ganar y arruinó su carrera”, se lamentó la supuesta abuelita de “Torpecillo”, quien por otro lado aseguró que Peralta está arrepentido por todo lo que dijo en el pasado.

“Ricardo está triste, Ricardo está arrepentido. Parte de su dolor viene de haberse involucrado con la gente incorrecta; ya le prohibí que se junte con ese tipo de gente (…) ya no me abucheen a mi niño, como abuela es uno de los dolores más grande que he sentido”, aseguró la mujer.

“Espero que el calor de la Navidad arrope sus corazones y le brinden el perdón”, concluyó el discurso de la mujer que logró conmover a cientos de personas... sin embargo, una ocurrencia de Ricardo Peralta le dio otro rumbo a la historia.

¿SÍ ES LA ABUELA DE RICARDO PERALTA O NO?

La teoría de que Ricardo Peralta utilizó a una persona mayor para dar lástima y ver si así se detiene el hace en su contra cobró mucho impulso debido a que en cierta parte del video el joven apareció a cuadro y dijo algo escandaloso:

“Estuvo mejor este señora, pero al final necesito que llore. ¿Y si probamos con la otra viejita, Charly?”, expresó el joven antes de que el video terminara... al parecer, todo se trató de una broma que le desagradó a más de una persona, ¡no cabe duda de que a Ricardo las críticas no le importan!