Tunden a Laura Flores por burlarse de las deportaciones en Estados Unidos: ‘Cuánta hipocresía’

En medio de la delicada situación que atraviesa la comunidad mexicana en Estados Unidos debido a que arrancó un fuerte operativo de deportaciones ordenado por el presidente Donald Trump, Laura Flores dividió las opiniones entre los internautas debido a un video que de inmediato se viralizó.

Algunos internautas consideraron que la actriz y cantante simplemente quiso darle un toque de humor a la situación, mientras que otros no vieron el “humor negro” en ningún lado y se lanzaron directo a la yugular de Flores , a quien incluso tacharon de hipócrita: ¡este es el clip que encendió los ánimos!

¿QUÉ CHISTE HIZO LAURA FLORES SOBRE LOS DEPORTADOS EN ESTADOS UNIDOS?

A través de una transmisión en vivo, Laura Flores se grabó en Florida para quejarse de la falta de huevos en los supermercados de este estado. Hasta ahí, todo iba bien, pero en eso la celebridad soltó un chiste que de inmediato causó incomodidad entre sus seguidores.

“No hay huevo en el súper... ¿será que habrán deportado también a las gallinas?”

En el clip, se ve cómo Flores maneja su auto por las calles de Florida mientras comenta que hay una preocupante escasez de este importante alimento: "¿Qué creen? Ya van varios días aquí en la ciudad de Weston, en Florida, que no hay huevo en el súper... ¿será que habrán deportado también a las gallinas?”, expresó.

La ocurrencia, dicha sin aparente malicia, fue tomada como un desprecio hacia la comunidad migrante que está en riesgo de ser deportada por las medidas que se volvieron más estrictas en Estados Unidos y esto, claro, ocasionó que se desatara un auténtico debate en plataformas como X y Facebook.

“No vi una mala intención”, “Se burló del presidente, no de los mexicanos”, “No exageren”, “Fue sarcástica”, “Pareces muy feliz por el problema de México pero por Ucrania sí lloraste” y “Cuánta hipocresía e indiferencia” fueron los comentarios con más interacciones.

¿CÓMO REACCIONÓ LAURA FLORES A LA CONTROVERSIA?

Hace apenas unos minutos, Laura Flores volvió a hacerse presente en su cuenta de TikTok para aclarar la polémica sobre su chiste de las deportaciones y, al mismo tiempo, ofrecer disculpas si ofendió a alguien.

“Lo primero que quiero hacer es ofrecer públicamente una disculpa, y si yo ofendí a alguien con mi comentario, fue un error y nunca fue mi intención (burlarme)”, expresó la actriz.

“No sólo me indigna la situación de los mexicanos: me hace sentir mal, pero aquí lo importante no es hablar de política sino hablar de lo que sentimos todos los latinos, es espantoso”, continuó Laura Flores en el video disponible en TikTok.