Laura Flores reveló que estuvo a punto de quedar ‘completamente desfigurada’ por una mala cirugía estética

Cada vez son más las personas que deciden renovar su imagen a través de procedimientos quirúrgicos y tratamientos estéticos, pensados especialmente para “rejuvenecer” y afinar el rostro. Sin embargo, aunque existen muchas historias de éxito, también hay casos que no salen conforme a lo planeado, justo como le pasó a Laura Flores, quien sufrió en carne propia las consecuencias por una intervención fallida.

Laura Flores relató su mala experiencia con las cirugías plásticas

En medio del gran recibimiento que trajo consigo su corta, pero fructífera participación en “Las hijas de la señora García”, Laura Flores asistió como invitada al podcast de Marco Antonio Regil. En esta charla, abordó un episodio sumamente complicado que atravesó y que puso en riesgo su físico, pues confió en personas que no contaban con la preparación necesaria y aun así se atrevieron a intervenirla.

“Me pusieron rellenos. Hay gente a la que le puede funcionar, pero a mí me ha ido muy mal con esas cosas. Los hilos tensores me fueron súper mal; los pómulos se me cayeron y terminaron en la parte inferior de mi rostro. Parecía hámster y me los tuvieron que quitar”, contó la artista, detallando que conoció a este supuesto profesional en un programa y ahí fue donde le ofrecieron esta alternativa clínica.

Conforme fue percatándose de la gravedad de la situación, Laura Flores decidió viajar para que le revirtieran esta aplicación, misma que ya también estaba amenazando su integridad debido a que no cicatrizó correctamente. “Tuve que venir aquí a México y me abrieron como si fuera una cáscara de plátano. Me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto, porque se me hizo una cicatrización queloide interna”, explicó la también cantante, que aseguró, ya es consciente de todo el peligro al que se expuso al ponerse en manos alguien que no sabía lo que estaba haciendo.

Laura Flores contó su terrible experiencia con las cirugías plásticas Instagram

La valiosa lección que le dejó a Laura Flores el peligro de quedar ‘desfigurada’

Después de esta terrible experiencia, Laura Flores mencionó que estas no son cuestiones que se puedan tomar a la ligera y que antes de decidir hacerse cualquier procedimiento quirúrgico o estético, es importante verificar que se haga con un experto en la materia y no dejándose llevar porque es “popular”.

“Entre más famosos y famosas tenga en sus cuentas de Instagram, salgan corriendo. La cara se me inflamó terriblemente y me tuvieron que limpiar para arreglar el desperfecto, pero podría no haber tenido solución”, concluyó la protagonista de “Piel de otoño”, con la tranquilidad de que ya no corre riesgos gracias a que actuó a tiempo.