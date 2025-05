Tunden a Chuy Lizárraga por su reacción al ver a dos hombres besarse en su concierto: VIDEO

Chuy Lizárraga fue captado en un momento inoportuno durante un concierto en Wisconsin, Estados Unidos : reaccionó de forma peculiar al ver a dos de sus fans besándose.

¿Cómo fue la reacción de Chuy Lizárraga al ver a dos hombres besándose?

El video, grabado por uno de los asistentes, fue difundido en redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), donde generó cientos de miles de reproducciones y comentarios negativos que lo señalaron de homofóbico.

El cantante "Chuy" Lizarraga se muestra visiblemente asqueado e incomodo al ver dos putos besándose en su concierto. #PandaNews pic.twitter.com/Oh8QdJBJ04 — Panda del Amor. (@PandaDelAmor17) May 22, 2025

Y es que en el clip se observa cómo el cantante de “Partido en dos” mira a la pareja disfrutando del show y no puede contener sus muecas, volteando incluso hacia sus compañeros músicos.

“Mi pregunta es: ‘¿eso en qué afecta a las personas?’ Que sean o no sean homosexuales, ellos son ellos y uno es uno, aprender a no juzgar es lo mejor de la vida”; “Pues a él le dio asco, pero como que a sus músicos se les antojó jajajaja”; “Seguro se le antojó”; “Oooh, nomás fue beso de compas”; “Pues si no le gusta, muy su rollo, ¿no? ¿A poco le tiene que gustar todo?”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

El hecho llevó a varios usuarios a recordar cómo otros artistas han mostrado su apoyo a la comunidad LGBT+ dentro de la industria musical. Por ejemplo, cuando Jhonny Caz, vocalista de Grupo Firme, besó a su pareja durante un concierto en 2021, luego de permitir que dos de sus fans subieran al escenario para comprometerse.

En el público del Zócalo se refleja la diversidad cultural, hay asistentes de otros países como Colombia y Brasil, mientras que otros llevaron electos que los identificaban como banderas de la comunidad LGBT+.



📸 Cortesía pic.twitter.com/GDt12ZNv98 — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 26, 2022

Desde entonces, el cantante ha buscado visibilizar la inclusión, utilizando banderas de la comunidad en presentaciones como su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México .

¿Quién es Chuy Lizárraga?

Chuy Lizárraga, cuyo nombre real es Jesús Cruz Lizárraga, es un cantautor mexicano de 48 años originario de Mazatlán, Sinaloa. Desde 2018 está casado con Rosario Ramírez Pimienta.

El músico de regional mexicano es conocido por éxitos como “Después de ti, ¿quién?”, “En peligro de extinción”, “Sal de mi vida” y “Hombre libre”.

NO TE PIERDAS: