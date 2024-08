¡Tremendo! Rosalía fue acusada de no bañarse y esta fue su contundente respuesta

La icónica cantante española se viralizó en esta ocasión no por sus conciertos o por el lanzamiento de una nueva canción, sino por un curioso rumor que se desató debido al pelo de la cantante ya que, de acuerdo con algunas personas, tiene un aspecto “sucio”.

Fue entonces que surgió la inquietante teoría de que Rosalía “no se bañaba”, algo que llegó a oídos de la famosa, quien arremetió en contra de las personas que se burlaron de ella a raíz de esta ocurrencia, ¿qué dijo?

¿ROSALÍA SÍ SE BAÑA O NO? ¡LA DUDA QUEDÓ ACLARADA!

Fue a través de un video en vivo que Rosalía le hizo frente a las críticas sobre su aspecto: es importante recordar que la española no duda en mostrarse al natural en sus redes sociales, lo que genera un gran número de burlas de vez en cuando.

“Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”

Lo que no pudo tolerar Rosalía fue el hecho de que comenzara a decirse que ella no se baña, algo que realmente la molestó ya que, como ella misma sostuvo, es una persona muy limpia.

“Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto”, aseguró Rosalía al tiempo que mostró su cabello rizado, el cual debido a su naturaleza tiende a esponjarse mucho, lo que desató las teorías de su falta de aseo.

Por otro lado, Rosalía aceptó que no usa muchos productos para el cabello porque no le gusta maltratarlo y prefiere conservarlo largo: “Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así, ¿entiendes?”, expresó en la grabación que pronto se viralizó.