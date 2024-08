Lucero se destapó y habló de su ardiente romance con Pedro Fernández: ‘Súper buen besador’

¡Antes de Mijares , estuvo otro cantante famoso! Durante una charla reciente que tuvo con Yordi Rosado, Lucero contó que su primer novio formal fue nada más y nada menos que Pedro Fernández, con quien sostuvo un romance que, aunque breve debido a que sólo duró unos meses, todavía lo recuerda con mucho cariño.

A inicios de los años 80’s, una película se encargó de reunir a dos jóvenes estrellas en ascenso en el mundo de la música: se trató de Lucerito y Pedrito Fernández, quienes compartieron créditos en la cinta Coqueta y, de ahí, surgió el amor, de acuerdo con lo que “La novia de América” le compartió a Yordi Rosado .

¿CÓMO ERA PEDRO FERNÁNDEZ DE NOVIO? LOS EXPLOSIVOS RECUERDOS DE LUCERO

Para Lucero, comenzar a besar a los chicos no fue una experiencia muy agradable, pues a decir de la actriz, vivió su primer amor a los 11 años y todavía le tenía asco a besar a alguien más en la boca; sin embargo, esto cambió tiempo después cuando conoció a Pedro Fernández:

“Con Pedro Fernández ya nos dimos besos de a de veras y ahí no me dio asco”

“Después ya tuve otro noviecito, (...) con Pedro Fernández ya nos dimos besos de a de veras y ahí no me dio asco”, reconoció Lucero de forma pícara; incluso, no dudó en calificar al cantante como un “súper buen besador”.

Lucero , quien en ese entonces tenía 15 años, reconoció que ni Pedro ni ella se escondieron para vivir su idilio debido a que contaban con la aprobación familiar: “Todo estaba bien y mi mamá lo adoraba”, aseguró la famosa, quien recordó que ese noviazgo le ayudó bastante con las escenas románticas de la película Coqueta; sin embargo, todo terminó por una razón muy poderosa:

“Duramos poquito porque teníamos nuestras carreras”, expresó Lucero, quien reconoció que sí llegó a enamorarse mucho de Pedro Fernández porque fue su primer novio “real":

“Era la primera vez que nos enamorábamos, teníamos 15 años. Considero que estaba muy enamorada de él”, concluyó Lucero, quien dejó impactado a Yordi Rosado y a sus fans con estas candentes revelaciones, ¡quién lo diría!