Toñita está de luto y despide a su padre, Salvador Salazar: “Quizá no fuiste el mejor...”

El luto llegó a la familia de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita.
A través de redes sociales anunció la muerte de su padre, el señor Salvador Salazar Chávez.
“Mi gente mañana se haró un rosario a las 8 am y a las 10 am misa de cuerpo presente en #casafunerarialosolivos una disculpa por avisar a estas horas pero tuvimos contratiempos”, escribió la noche del 6 de agosto, invitando a los servicios funerarios este jueves 7 de agosto.
Toñita lo despidió con un emotivo mensaje:
“Descansa, papa, quizás no fuiste el mejor, pero si el padre que amé tal cual con defectos y virtudes”, escribió la cantante.
El cortejo fúnebre lo llevó a darle cristiana sepultura en el Panteón Municipal en Tantoyuca, Veracruz.