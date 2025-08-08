Suscríbete
Famosos

Toñita está de luto y despide a su padre, Salvador Salazar: “Quizá no fuiste el mejor...”

”... Pero sí el padre que amé tal cual con defectos y virtudes”, compartió la cantante.

August 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
tonita-luto-2.jpg

Toñita está de luto

YouTube/programaHoy

El luto llegó a la familia de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita.

A través de redes sociales anunció la muerte de su padre, el señor Salvador Salazar Chávez.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025

“Mi gente mañana se haró un rosario a las 8 am y a las 10 am misa de cuerpo presente en #casafunerarialosolivos una disculpa por avisar a estas horas pero tuvimos contratiempos”, escribió la noche del 6 de agosto, invitando a los servicios funerarios este jueves 7 de agosto.

Toñita lo despidió con un emotivo mensaje:

“Descansa, papa, quizás no fuiste el mejor, pero si el padre que amé tal cual con defectos y virtudes”, escribió la cantante.

El cortejo fúnebre lo llevó a darle cristiana sepultura en el Panteón Municipal en Tantoyuca, Veracruz.

tonita-luto.jpg

Toñita

Toñita Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Luis Font.png
Famosos
Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
joaquin-lopezdoriga-cancer.jpg
Famosos
Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pandora.png
Famosos
Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Abelito
Famosos
Abelito es visto triste y bajoneado, ¿saldrá de La Casa de los Famosos?
El querido influencer fue captado llorando y aislado dentro del reality, lo que ha encendido alarmas sobre su posible salida.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
nominados-casa-.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México: Solo puedes VOTAR en estos HORARIOS y días específicos
Recuerda que tu voto es positivo, es decir, a favor de quien quieres que permanezca en el reality show.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-guevara.png
Famosos
Wendy Guevara toma cartas en el asunto: demandará a quien difunda video íntimo
La influencer y conductora anuncia acciones legales contra quienes compartan su video privado, amparándose en la Ley Olimpia.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
pepe aguular angela aguilar.jpg
Famosos
Ángela Aguilar festeja el cumpleaños de su papá con emotivo video de cuando era niña
Pepe Aguilar cumplió 57 años y su hija Ángela le dedicó un mensaje de agradecimiento por ser “mi guía”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores