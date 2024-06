La desesperada petición de Majo Aguilar sobre la vida privada de Ángela, su prima: ‘No apoyo eso’

Hasta este momento, Majo no se había pronunciado de una forma tan contundente sobre el escándalo desatado por su prima hace unos días, ya que en una entrevista previa la famosa fue lapidaria: “Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé nada”, aseguró en esa ocasión.

Ahora, ante el aumento de las críticas, burlas, memes y hasta referencias a la telenovela La Madrastra , Majo decidió hacer un llamado desesperado a que paren los ataques hacia su familia, pues hasta su abuela Flor Silvestre se vio “embarrada” en redes sociales.

¿QUÉ DIJO MAJO AGUILAR SOBRE EL NOVIAZGO DE ÁNGELA Y CHRISTIAN NODAL?

En una reciente charla con medios de comunicación, Majo Aguilar tomó la decisión de explayarse un poco más debido a que las críticas en contra de su prima, consideró, ya llegaron a extremos intolerables, por lo que hizo un desesperado llamado:

“A mí no me gusta: ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia”, aseguró la cantante, quien dejó en claro que, de su parte, no habrá declaraciones que alimenten más las controversias.

“Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta”, expresó la famosa, quien remarcó que sus fans saben muy bien que ella no se mete en esos asuntos, por lo que concluyó con una fuerte reflexión llena de paz:

“Yo siempre lo único que voy a desear es que, a cada persona, y más si es mi familia, les vaya muy bien en sus sueños”, aseguró la joven.