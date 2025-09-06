Suscríbete
Famosos

Tito de Molotov reaparece con problemas para hablar; narra cuántas cirugías tiene por culpa de sus adicciones

El cantante explica que entró en un proceso de autodestrucción silenciosa y que se estaba haciendo pedazos

September 05, 2025 • 
Alejandro Flores
tito molotov.jpg

Tito hizo una recapitulación de lo que ha vivido, incluyendo tres días en coma inducido

Captura Playboy

Tito de Molotov dejó la música. O mejor dicho, dejó el rock and roll. No por gusto o hartazgo sino porque su cuerpo se lo exigió de una manera radical.

Desde marzo de este 2025, cuando se anunció que Tito no estaría con Molotov en el Vive Latino, los fans se mostraron preocupados por su estado de salud. Ya para entonces él mismo había aceptado que su pasado comenzaba a pasarle factura.
“Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas”, dijo en una entrevista para El Universal.
Días antes del Vive Latino, y mientras se anunciaba que Jay de la Cueva lo supliría en el escenario de Molotov, Tito envío un mensaje de audio en que anunció que seria sometido a una operación en la cara.
Desde entonces el cantante desapareció y su salud fue un misterio. Hasta este viernes que reapareció en un video de la entrevista que le concedió a Playboy y en la que aclara su estado.

“Fueron 6 años en los que no me cuidé ni física ni mentalmente. Entonces caí en la adicción, el alcoholismo, muchas cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

“Estuve tres días muerto en vida”

En el video, Tito aparece con lentes oscuros, constantemente se toca los pómulos y alrededor de la nariz pero sobre todo, se escucha con dificultad para hablar. Incluso hay frases que es difícil de entender.

El cantante narra que actualmente lleva ya 11 cirugías y aunque no detalla cada una de ellas, sí habla de una “perforación de cara”.

“Entré en un proceso de autodestrucción silenciosa y eso me llevó tener que someterme a cirugías, llevo 11 cirugías y 1 perforación en la cara”.

Probablemente Tito se refiere al procedimiento quirúrgico que se utiliza para restablecer el tabique nasal o las partas internas de la cara afectadas por el consumo de drogas.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah-caida-se-vale-.jpg
Famosos
Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco
“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

“La cirugía de rotación de mucosa es un tipo de cirugía de tabique nasal que se realiza ya sea aprovechando la existente en el propio tabique o bien haciendo uso de la mucosa bucal para tapar la perforación que se ha generado”, se lee en la página Clínica Planas, especializada en este tipo de procedimientos.

Tito de Molotov cuenta que ese proceso de autodestrucción lo llevó al límite de sus fuerzas:

“En la última intervención algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve tres días muerto en vida y ahí fue donde cambié”.

Tito ha decidido alejarse de la música y dedicarse a sí mismo, a su recuperación.

Molotov
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alexis-Ayala-Cinthia-Aparicio.jpg
Famosos
Surgen rumores de embarazo de Cinthia Aparicio, ¿le espera gran sorpresa a Alexis Ayala al salir de LCDLFM?
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Caso Héctor Parra: su defensa presenta nuevo amparo para modificar su sentencia
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Ahora en Morelia crean petición para cancelar concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sofía-Villalobos-Andrea-Legarreta-Martha-Carrillo.jpg
Famosos
Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos se reencuentran tras 27 años de conducir ‘Hoy’
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
La compañía reveló que tendrá un ajuste en sus tarifas, lo que provocó una avalancha de quejas.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dan-Rivera-Annabella.jpg
Viral
Revelan la causa de la muerte del cuidador de Annabelle; ¿la muñeca estaba presente?
Dan Rivera, el investigador paranormal, estaba de gira con la muñeca cuando perdió la vida.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos-Laura-Salazar.jpg
Famosos
Romina Marcos y su novia Laura Salazar a punto de dar el siguiente paso en su relación, ¿se casan?
La hija de Niurka dio a conocer que su relación con la doctora se consolida cada vez más.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Stephanie-Salas.jpg
Famosos
¿Michelle y Stephanie Salas cobraron un seguro millonario de doña Silvia Pinal?
La nieta y bisnieta de doña Silvia Pinal están en el centro de la polémica por un supuesto seguro.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez