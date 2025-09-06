Tito de Molotov reaparece con problemas para hablar; narra cuántas cirugías tiene por culpa de sus adicciones

Tito de Molotov dejó la música. O mejor dicho, dejó el rock and roll. No por gusto o hartazgo sino porque su cuerpo se lo exigió de una manera radical.

Desde marzo de este 2025, cuando se anunció que Tito no estaría con Molotov en el Vive Latino, los fans se mostraron preocupados por su estado de salud. Ya para entonces él mismo había aceptado que su pasado comenzaba a pasarle factura.

“Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas”, dijo en una entrevista para El Universal.

Días antes del Vive Latino, y mientras se anunciaba que Jay de la Cueva lo supliría en el escenario de Molotov, Tito envío un mensaje de audio en que anunció que seria sometido a una operación en la cara.

Desde entonces el cantante desapareció y su salud fue un misterio. Hasta este viernes que reapareció en un video de la entrevista que le concedió a Playboy y en la que aclara su estado.

“Fueron 6 años en los que no me cuidé ni física ni mentalmente. Entonces caí en la adicción, el alcoholismo, muchas cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”.

“Estuve tres días muerto en vida”

En el video, Tito aparece con lentes oscuros, constantemente se toca los pómulos y alrededor de la nariz pero sobre todo, se escucha con dificultad para hablar. Incluso hay frases que es difícil de entender.

El cantante narra que actualmente lleva ya 11 cirugías y aunque no detalla cada una de ellas, sí habla de una “perforación de cara”.

“Entré en un proceso de autodestrucción silenciosa y eso me llevó tener que someterme a cirugías, llevo 11 cirugías y 1 perforación en la cara”.

Probablemente Tito se refiere al procedimiento quirúrgico que se utiliza para restablecer el tabique nasal o las partas internas de la cara afectadas por el consumo de drogas.

“La cirugía de rotación de mucosa es un tipo de cirugía de tabique nasal que se realiza ya sea aprovechando la existente en el propio tabique o bien haciendo uso de la mucosa bucal para tapar la perforación que se ha generado”, se lee en la página Clínica Planas, especializada en este tipo de procedimientos.

Tito de Molotov cuenta que ese proceso de autodestrucción lo llevó al límite de sus fuerzas:

“En la última intervención algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve tres días muerto en vida y ahí fue donde cambié”.

Tito ha decidido alejarse de la música y dedicarse a sí mismo, a su recuperación.