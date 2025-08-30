Suscríbete
Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?

El reality show enfrentó por primera vez a tres contendientes: Shiky (del cuarto Día) contra Alexis y Aldo (del Cuarto Noche)

August 29, 2025 • 
Alejandro Flores
shikysalvacion.jpg

La decisión fue obvia

ViX

La salvación de la quinta semana enfrentó por primera vez en esta temporada a tres concursantes: Shiky como líder de la semana y Alexis Ayala y Aldo de Nigris como retadores.

El antecedente más importante del reto fue que Alexis Ayala ganó el derecho a pelear por la salvación a través de una dinámica nueva que se llamó el Elevador del Destino.
Ayala venció a Facundo y más tarde, a solas en el confesionario, declaró que su estrategia era clara: “Si yo gano la salvación, yo me salvo a mí mismo”.

¿Cuál fue el reto de la salvación?

El juego para definir al habitante que se queda con la salvación fue el tobogán por el que cada jugador lanzaba una pelota y caía en una ruleta con casillas de diferente puntaje.
El reto se desarrollo así en cinco turnos:

  • Primer turno

Shiky ganó 200 puntos.
Aldo de Nigris obtuvo solo 50 puntos
Alexis Ayala hizo 0 puntos

  • Segundo turno

Shiky hizo 100 puntos
Aldo hizo 150
Alexis obtuvo 100

  • Tercer turno

Shiky hizo 50
Aldo hizo 100 puntos
Alexis Ayala sumó 100 más

  • Cuarto turno

Shiky hizo 150
Aldo de Nigris atinó al 50
Alexis obtuvo 150 pintos

  • Qunto turno

Shiky sumó 50 puntos
Aldo de Nigris hizo 150 puntos
Alexis Ayala 50 puntos

El ganador fue Shiky y mantuvo la salvación con 550 puntos

WhatsApp Image 2025-08-29 at 10.57.47 PM.jpeg

El reto del tobogán

ViX

¿Quién se salvó en La Casa de los Famosos este 29 de agosto?

Shiky dijo que su decisión era obvia, ya que para él la familia es lo más importante.

“El salvado eres tú, Facundo”, dijo

Y enseguida los dos se abrazaron y brincaron encima de la mesa de centro en la sala de La Casa.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
