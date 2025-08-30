Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?

La salvación de la quinta semana enfrentó por primera vez en esta temporada a tres concursantes: Shiky como líder de la semana y Alexis Ayala y Aldo de Nigris como retadores.
El antecedente más importante del reto fue que Alexis Ayala ganó el derecho a pelear por la salvación a través de una dinámica nueva que se llamó el Elevador del Destino.
Ayala venció a Facundo y más tarde, a solas en el confesionario, declaró que su estrategia era clara: “Si yo gano la salvación, yo me salvo a mí mismo”.
¿Cuál fue el reto de la salvación?
El juego para definir al habitante que se queda con la salvación fue el tobogán por el que cada jugador lanzaba una pelota y caía en una ruleta con casillas de diferente puntaje.
El reto se desarrollo así en cinco turnos:
- Primer turno
Shiky ganó 200 puntos.
Aldo de Nigris obtuvo solo 50 puntos
Alexis Ayala hizo 0 puntos
- Segundo turno
Shiky hizo 100 puntos
Aldo hizo 150
Alexis obtuvo 100
- Tercer turno
Shiky hizo 50
Aldo hizo 100 puntos
Alexis Ayala sumó 100 más
- Cuarto turno
Shiky hizo 150
Aldo de Nigris atinó al 50
Alexis obtuvo 150 pintos
- Qunto turno
Shiky sumó 50 puntos
Aldo de Nigris hizo 150 puntos
Alexis Ayala 50 puntos
El ganador fue Shiky y mantuvo la salvación con 550 puntos
¿Quién se salvó en La Casa de los Famosos este 29 de agosto?
Shiky dijo que su decisión era obvia, ya que para él la familia es lo más importante.
“El salvado eres tú, Facundo”, dijo
Y enseguida los dos se abrazaron y brincaron encima de la mesa de centro en la sala de La Casa.