Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?

La salvación de la quinta semana enfrentó por primera vez en esta temporada a tres concursantes: Shiky como líder de la semana y Alexis Ayala y Aldo de Nigris como retadores.

El antecedente más importante del reto fue que Alexis Ayala ganó el derecho a pelear por la salvación a través de una dinámica nueva que se llamó el Elevador del Destino.

Ayala venció a Facundo y más tarde, a solas en el confesionario, declaró que su estrategia era clara: “Si yo gano la salvación, yo me salvo a mí mismo”.

¿Cuál fue el reto de la salvación?

El juego para definir al habitante que se queda con la salvación fue el tobogán por el que cada jugador lanzaba una pelota y caía en una ruleta con casillas de diferente puntaje.

El reto se desarrollo así en cinco turnos:

Primer turno

Shiky ganó 200 puntos.

Aldo de Nigris obtuvo solo 50 puntos

Alexis Ayala hizo 0 puntos

Segundo turno

Shiky hizo 100 puntos

Aldo hizo 150

Alexis obtuvo 100

Tercer turno

Shiky hizo 50

Aldo hizo 100 puntos

Alexis Ayala sumó 100 más

Cuarto turno

Shiky hizo 150

Aldo de Nigris atinó al 50

Alexis obtuvo 150 pintos

Qunto turno

Shiky sumó 50 puntos

Aldo de Nigris hizo 150 puntos

Alexis Ayala 50 puntos

El ganador fue Shiky y mantuvo la salvación con 550 puntos

El reto del tobogán ViX

¿Quién se salvó en La Casa de los Famosos este 29 de agosto?

Shiky dijo que su decisión era obvia, ya que para él la familia es lo más importante.

“El salvado eres tú, Facundo”, dijo

Y enseguida los dos se abrazaron y brincaron encima de la mesa de centro en la sala de La Casa.