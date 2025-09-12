Suscríbete
Famosos

Team Infierno llega ‘a levantar el evento’ en LCDLFM: ¿Qué hizo Wendy Guevara?

Sergio Mayer recordó que es ‘el Tata’

September 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
wendy-lcdlfm-.jpg

Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

La Casa de los famosos México

En plena recta final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, las sorpresas comienzan a surgir cada vez más, y esta vez lo hizo con nostalgia.

Y es que para nadie es secreto que la primera temporada todavía es recordada después de dos años, y el triunfador Team Infierno dejó huella.

Wendy Guevara, ganadora de dicha temporada, y actual conductora de las pre y postgalas, volvió a entrar a las instalaciones donde su fama se catapultó.

En la dinámica del Elevador, Wendy apareció como si se estuviera divirtiendo en el infierno, en alusión a su Team Infierno.

Solamente Elaine Haro y Aarón Mercury la pudieron ver y tocar, pues eran los finalistas para el robo de la salvación. Guana, al ser el líder de la semana, debe defender ese beneficio para salvar a alguien de los suyos.

Cabe mencionar que Aarón Mercury se convirtió en el retador de Guana.

Sergio Mayer también dio la sorpresa, al aparecer en uno de los pisos del elevador, instalado en una zona de La Casa de los Famosos México.

El actor aprovechó para hacer una broma y llamar “chalán” a Poncho De Nigris.

¿Qué dijo Wendy Guevara?

“Los chicos estaban haciendo una dinámica y no me podían pedir autógrafos... Sergio y yo estábamos con sentimientos encontrados bonitos porque ahí nos hicieron varias fiestas.

“Como no ven a personas del exterior, obviamente sientes bonito cuando ves a alguien. Se excitó un poquito el Aarón y la Elaine se atacó”.

“Me encanta ser parte de esto, es un reality al que le tenemos cariño, me encanta ser parte de esto. Esta es nueva temporada y son nuevos protagonistas, pero fue un guiño... Un toque de nostalgia”, dijo Wendy Guevara en la postgala.

Wendy Guevara
 La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
