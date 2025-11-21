Suscríbete
Tatiana sabe que su público creció y ahora se presenta en antros, ¿ya no le canta a los niños?

La cantante le sigue cantando “a sus niños de los 90’s”, y así vende su show.

Noviembre 21, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tatiana.jpg

‘La Reina de los niños’ se presentó en un antro en Monterrey.

Instagram

“Pues resulta que mis niños de los 90’s y 2000 ya crecieron”.

La eterna ‘Reina de los Niños’ sabe que su público creció, por ello decidió preparar una nostálgica sorpresa con todos sus seguidores de los 90’s y organizó una inesperada e inolvidable presentación.

Tatiana apareció en un antro retro ubicado en la avenida Eugenio Garza Hada 2640, en Monterrey, Nuevo León.

El lugar, famoso por organizar fiestas con artistas invitados, recurrió a una popular dinámica llamada ‘La Caja Sorpresa’, desde donde sale una estrella invitada. En medio de la emoción por conocer al famoso que ‘saldría de la caja’, los asistentes estaban entusiasmados por conocer de quien se trataba.

En ese momento emergió Tatiana, encantando a todo el público con uno de sus icónicos vestidos y botas con estrellas, e intempestivamente se desató la locura entre “sus niños de los 90’s”.

A través de sus redes sociales, Tatiana documentó cada detalle de su presentación, mostrando cómo la multitud que estuvo presente se puso a cantar y bailar todos sus clásicos infantiles, como si el tiempo no hubiera pasado.

En el clip que colgó en su Instagram, Tatiana declaró: “Pues resulta que mis niños de los 90’s y 2000 ya crecieron! Qué divertido verlos en el antro. Gracias por crecer conmigo”, dijo ‘La Reina de los Niños”.

Entre gritos, luces y coreografías, los presentes no dudaron en revivir su infancia e hicieron a un lado que se encontraban en un antro.

El espectáculo sorpresa no nada más levantó el ánimo de los asistentes, también recordó lo icónica que ha sido Tatiana para muchas generaciones a través de las décadas.

La mayoría de sus seguidores crecieron con ella, y verla ahora en un ambiente nocturno fue literalmente un choque entre su infancia y su adultez, que les recordó que no importa cuánto tiempo pase, siempre es hermoso consentir al niño interior, aunque esto sea en un antro.

Tatiana
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
