Tatiana reveló que estuvo cerca de morir al nacer por una rara complicación: su increíble relato

No cabe duda de que Tatiana es, en la actualidad, todo un referente de la música infantil; sin embargo, no todo en la vida de la cantante ha sido color de rosa como ella misma lo aceptó en una charla que dejó a más de una persona con la boca abierta debido a los impresionantes detalles que expuso, y es que su nacimiento fue bastante particular.

¿Por qué Tatiana estuvo a punto de morir al nacer y cuál fue la difícil decisión que tuvo que tomar su papá ante el desolador panorama? ¡Entérate de todos los detalles a continuación!

¿Cómo fue el difícil e inusual nacimiento de Tatiana?

De acuerdo con lo que Tatiana relató en una charla con Melo Montoya que de inmediato se viralizó en TikTok, sus papás tenían planeado que ella naciera en Monterrey; sin embargo, algo alarmante surgió cuando ellos todavía estaban en Philadelphia, Estados Unidos:

Debido a que Tatiana “se movió” cuando todavía estaba en el vientre de su mamá, quedó literalmente con un pie afuera; esta rareza dio inicio a un difícil parto en el que la vida de ambas estuvo en riesgo como la misma famosa lo relató con todo detalle:

“Fue un parto complicado. Yo me volteé dos días antes. Dice mi mamá que sintió un movimiento espectacular y que de repente saqué un pie (…) mi mamá quería que yo naciera en Monterrey, pero no la dejaron subir al avión”, recordó.

Tatiana contó que debido a que su mamá tuvo un “parto pélvico incompleto invertido”, los médicos no les dieron muchas esperanzas de vida y por ello le advirtieron a su papá que debía tomar una decisión: salvar a su esposa o al bebé; sin embargo, contra todo pronóstico ambas lograron vivir.

“Cuando mi mamá llega al hospital yo ya tenía un pie de fuera hasta el tobillo, entonces ya no puede ser cesárea (...) fueron largas horas de angustia. Le dijeron a mi papá que lo más probable era que yo muriera... yo nací como dos veces”, expresó la “Reina de los niños” ante la sorpresa de Melo Montoya.

¿Qué es un parto pélvico incompleto invertido?

De acuerdo con el sitio web Medline Plus, “en el parto pélvico incompleto invertido una o ambas piernas del bebé están extendidas hacia abajo, lo que dificulta el proceso de dilatación”.

Esta complicación aumenta el riesgo de muerte tanto en la madre como en el bebé; sin embargo, en el caso de Tatiana ocurrió un auténtico milagro debido a que ambas salvaron la vida... aunque eso sí, de una forma muy dolorosa: “Fue parto natural, pero sí tuvieron que hacerle unas incisiones impresionantes a mi mamá”, concluyó.