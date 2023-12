Tania Rincón rompe el silencio... ¿Tiene novio?

Después de su separación en marzo de este año de su esposo Daniel Pérez, con quien procreó a sus dos hijos, tras 12 años de matrimonio, los rumores de que Tania Rincón, de 36 años, puede estar en un nuevo noviazgo crecen con el paso de los días.

En redes se especula que la presentadora estaría saliendo con Pedro Pereyra, productor deportivo en TUDN y que es más joven que ella. Incluso, hasta la han relacionado con el galán de las telenovelas, Fernando Colunga.

Faisy tuvo como invitada en su programa ‘Faisy Nights’ a Tania Rincón y no dejó pasar la oportunidad para preguntarle sobre cómo está en asuntos del amor. El conductor trató de confundir a la conductora, quien al principio se sorprendió mucho, pero luego le siguió el juego a Faisy.

“Fernando, ahorita que está en ‘El Maleficio’... Mira, Fer y yo tratamos de a veces cuando él tiene tiempo, cuando yo tengo tiempo... Colunga; ya no digas porque van a decir que le ando tirando el calzón”, expresó entre risas la expresentadora de ‘VLA’.

Cabe señalar que hace unos meses, Tania Rincón confesó en exclusiva a TVyNovelas que “todavía no había un galán en puerta, pero por supuesto que me gustaría encontrar el amor. Quiero un hombre divertido, que esté interesado en el ejercicio porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol y también al cine”.

