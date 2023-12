Muere papá de integrante del programa Hoy

Nos unimos a la pena que embarga al querido conductor del programa ‘Hoy’ por la sensible partida de su padre, QEPD.

Sebastián Reséndiz, integrante del matutino de Las Estrellas, compartió la dolorosa noticia del fallecimiento de su papá y las muestras de cariño por parte de sus compañeros no se han hecho esperar.

El también reportero de Televisa escribió en sus redes unas conmovedoras palabras de despedida para su padre: “Siento un hueco terrible, mi dolor es bastante y lo único que lo mitiga es saber que no estás sufriendo más, ya estás en un lugar donde no hay dolor, tristeza, incertidumbre, preocupaciones, gracias siempre por todo tu apoyo, por tu respaldo, ahora guíame desde allá arriba, yo me quedo con la satisfacción de que cada día hice mi máximo para que te sintieras orgulloso de mí. Te amo, papá".

Fallece el papá de Sebastián Reséndiz, reportero y conductor del programa ‘Hoy’. “Papá yo sé que te vas a poner bien y Dios te va a regresar la salud”, escribió Reséndiz días antes. sebasresendiz

Conductores de ‘Hoy’, amigos y compañeros del medio del espectáculo han expresado sus condolencias a Reséndiz en estos difíciles momentos por los que atraviesa.

Andrea Legarreta: “Corazón… Lo siento tanto… Te abrazo con el alma y con la certeza de que tu papi estará contigo y a tu lado siempre!! Te mando mucha luz amorcito!! Dios con ustedes"; Tania Rincón: “Abrazo grande"; Lisset: “Te abrazo con empatía, corazón"; Mónica Castañeda: “Un abrazo, lo lamento"; Karyme Lozano: “Lo siento mucho querido Sebas. Te abrazo fuerte con todo mi corazón”.

