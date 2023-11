Tania Rincón a Inés Sainz: No soy patiño ni payaso de nadie

La conductora de Televisa le responde a la presentadora deportiva de Azteca.

Inés Sainz reveló que quedó fuera de TV Azteca en la cobertura del Mundial de Rusia 2018 porque no quiso ser “patiño o la mensa” de Christian Martinoli, Luis García y ‘El Capi’ Pérez, haciendo clara referencia, sin decir el nombre, de que su lugar se lo dieron a Tania Rincón.

“Mi jefe me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo y me piden que no estés’”, le dijo Sainz a Mónica Garza en entrevista.

@lagarcita_ @inessainzoficial perdió un programa estelar en TV por esta razón ♬ sonido original - Mónica Garza

Las declaraciones llegaron a oídos de la presentadora de ‘Hoy’ y así reaccionó en su programa de radio ‘La caminera’.

“Yo respeto muchísimo a Inés Sainz. Siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres lleva de alguna manera el nombre de Inés Sainz porque abrió el camino para muchas de nosotras que estamos haciendo un camino, que nos estamos haciendo de una carrera y finalmente ella fue de las primeras en nuestro país y como tal siempre la he respetado”,

“Me queda claro que no soy monedita de oro ni le puedo caer bien a todo el mundo y sobre todo, a partir de tu trabajo , pues a veces tu trabajo le gusta a unas personas y otras dicen: ‘No me gusta, no me identifico, no me convence’ y ya está. Mi trabajo finalmente es público, entonces respeto que hay gente que no le guste”.

Asimismo, Tania Rincón indicó que no le han afectado las palabras que dijo Inés y que nunca se sintió como ‘patiño’ de los conductores deportivos de TV Azteca.

“Yo solo sé que estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación, soy comunicóloga. Nunca he presumido que soy periodista deportiva, mi mero mole es el entretenimiento y como tal siempre me han llevado a los eventos especiales... Puedo hacer de todo, pero jamás me sometería a que me falten al respeto, que me albureen o que sea patiño”.

“Jamás sentí que me llevaran como patiño ni como payaso ni para que me faltaran al respeto porque yo no me manejo así y encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene de mi persona... Están a destiempo esas declaraciones”.