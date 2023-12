Talia Rivera, conductora de Televisa, denuncia que la golpearon y le robaron en show de RBD en Estadio Azteca

Talia Rivera denunció en redes que fue víctima de agresión y robo por parte de tres mujeres que intentaron robarle su celular, pero le quitaron su boleto, durante el concierto de RBD en el Estadio Azteca la noche de ayer jueves.

La actriz de ‘Diseñando tu amor’ y conductora de Televisa, que participó recientemente en el Teletón 2023, sufrió una lesión en su mano derecha, resultado del forcejeo mientras hacía un live y la sacaron del show de RBD.

“Las personas que están en la entrada no me quisieron dar nombres, me sacaron del estadio como si fuera una ladrona, una delincuente. Las chavas me grabaron, me golpearon”, indicó Talía en alusión a personal presuntamente de seguridad.

Más tarde, Talia Rivera también subió otro video detallando lo que le había ocurrido: “Me duele esta mano (la derecha) porque intentaron quitarme mi celular, lo cual no pudieron, lo que sí me quitaron fue mi boleto; me duele, y creo que no debe existir ni la violencia física ni la verbal, en este caso fue violencia física, en ningún momento insulté, agredí o hice algo que no debía”.

“Solamente estaba esperando a que llegaran por mí, y estas tres mujeres reaccionaron de una manera que no debían, y que sí me molesta, y alzo la voz para que no suceda, o sea, es impresionante que me hayan aventado, me hayan forcejeado mi mano, me pedían que borrara los videos que tenía”.

Al momento se desconoce si Talia ha presentado una denuncia formal ante las autoridades de la CDMX.

