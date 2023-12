Así fue el emotivo mensaje de despedida de RBD en el Estadio Azteca: ‘No sabemos lo que pueda pasar’

A pesar de que la gira de RBD terminó este jueves en el Estadio Azteca, los miembros de la banda hablaron sobre su futuro juntos.

RBD culminó su gira de conciertos del tan esperado reencuentro, ‘Soy Rebelde Tour', este jueves 21 de diciembre en el Estadio Azteca, logrando un lleno total con ¡más de 80 mil personas! El espectáculo no escatimó en sorpresas y se convirtió en un cierre magistral para la banda después de 15 años de ausencia en los escenarios. A pesar de las lágrimas, la esperanza de un futuro reencuentro se vislumbra entre los fans.

El quinteto formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez hizo su entrada triunfal en el Coloso de Santa Úrsula, y las lágrimas no se hicieron esperar desde el primer momento.

“Es muy difícil decir adiós”. Dulce María.

“Este es un sueño hecho realidad. Esta noche está llena de sentimientos y melancolía. Gracias infinitas”, expresó Anahí. Dulce, a su lado, agregó: “Hace 15 años que debimos despedirnos aquí en este estadio, pero hoy es el último concierto, aquí en nuestro país, y estamos llenos de emociones, impresionados de ver este lugar lleno de tanto amor”.

El show inició como los anteriores, con el setlist de canciones y las intervenciones de cada miembro del grupo.

Durante la presentación en solitario de Dulce, abordó el tema del futuro de cada uno de ellos: “Hoy se cierra un ciclo y es muy difícil decir adiós. No sabemos lo que pueda pasar, pero hoy quiero agradecerles por todo el amor que nos han dado, por no olvidarnos, gracias por no parar de soñar, gracias por ayudarme a creer en mí y a vencer todos mis miedos”.

RBD se despide de los escenarios

Las despedidas no se limitaron al escenario. En redes sociales, Maite Perroni y Dulce María se tomaron un momento para agradecer a sus fans por el apoyo en el ‘Soy Rebelde Tour’ previo a su presentación en el Azteca.

“RBD seguirá existiendo, aunque se termine… porque ustedes se han encargado de darle vida, de mantenernos en su pensamiento, en su vida y en su corazón”, escribió Dulce.

Perroni agregó: “Definitivamente, RBD ha sido una gran escuela, que no deja de ponernos a prueba. (…) Hoy queda más claro que nunca, que RBD son ustedes, quienes han hecho que siga existiendo esta magia. Gracias por su generosidad que nos ha dado tanto”.

¿Extrañarás a RBD tanto como nosotros?