Surgen videos polémicos de Aldo de Nigris, ¿lo afectarán en La Casa de los Famosos México?

Aldo de Nigris vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por su carisma en La Casa de los Famosos México, sino por videos polémicos que hizo antes de entrar al reality.

Uno de los videos, el más controversial, pertenece al programa La venganza de los ex VIP de MTV, en donde se muestra con una imagen distinta de la que vemos de Aldo en La Casa de los Famosos México.

Mientras en la casa se ve reservado, tranquilo sin meterse en líos, en el programa de MTV sale con actitudes muy sugestivas y poca ropa. Incluso en X circula un clip en donde se ve teniendo actividad sexual explícita. No se sabe si es real, montaje o inteligencia artificial.

Los videos que prenden alertas en redes

Pero el video íntimo no es el único que está circulando. En otro de los clips, Aldo habla de su encuentro fallido con una mujer: “No se me paró. No sé si fue el cansancio o los nervios pero no se me paró”

@plutotvmx "Te juro que nunca me había pasado" 😂 No te pierdas #LaVenganzaExtra todos los JUEVES a las 8:30pm por el canal “MTV Con Mi Ex” en #PlutoTV ♬ sonido original - plutotvmx

En otro fragmento Aldo de Nigris habla de lo que es “lo más tóxico de mí”. El contexto no está completamente claro, pero basta esa declaración para encender los focos rojos dentro y fuera de la casa.

Ante las cámaras de MTV, Aldo confesó: “Si pudiera cambiar lo más tóxico de mí en una relación sería que me importaran las personas. Porque pasa que no me enamoro y yo quisiera enamorarme”.

Esta declaración fue hecha mientras hablaba sobre los aspectos más complicados de su vida amorosa. Para algunos fue interpretada como una muestra de vulnerabilidad y honestidad, mientras que para otros simplemente se retrató como una persona egoísta y poco empática.

Aldo de Nigris enfrenta la viralización de videos íntimos de su paso por “La Venganza de los Ex VIP” https://t.co/efSk3IXXua pic.twitter.com/axE49GLqTM — fronterainfo (@fronterainfo) August 21, 2025

¿Afectarán estos videos?

Esta polémica se suma al fenómeno mediático que ya rodea al influencer regiomontano dentro del reality. Aldo ha destacado por su simpatía y el vínculo con su tío, Poncho de Nigris.

Esta semana, al ganar la prueba “Sirenas y Tritones” se convirtió en líder con inmunidad y acceso a la suite VIP. ¿Impactará en su juego la filtración del video íntimo y el resto de sus clips con polémicas declaraciones?