Graban experiencia “paranormal” en ‘Ventaneando’ y en redes aseguran que es Daniel Bisogno: VIDEO

El programa ‘Ventaneando’ vuelve a ser el centro de atención, esta vez por un presunto suceso paranormal que ha desatado especulaciones en redes sociales y que muchos aseguran, podría ser una manifestación del fallecido Daniel Bisogno.

Ricardo Manjarrez, conductor del programa, compartió en la emisión del martes 15 de abril una experiencia inquietante que vivió en la cabina de audio de la redacción, donde supuestamente grabó una voz extraña que desató varias teorías.

Durante el programa, el presentador relató que mientras grababa su voz para las notas del programa, captó un sonido tenebroso que no pudo identificar. Los audios, descritos como “diabólicos”, fueron presentados en vivo, sorprendiendo a los conductores y a la audiencia.

Esta fue la presunta psicofonía grabada en ‘Ventaneando’

Aunque no se logró entender claramente lo que la voz decía, el impacto fue suficiente para generar escalofríos entre los presentes.

“Les quiero contar lo que me sucedió esta mañana que me dejó los pelos de punta. Resulta que esta mañana me toca grabar audios, las voces de las notas y lo hacemos muy temprano para que los editores las terminen rápido. Obviamente a esa hora en la oficina no hay nadie, entonces, pues sí como que da miedito”, comenzó su relato.

“Resulta que grabo las notas y ya de pronto cuando empiezan a editarlas yo también tengo la tarea de checarlas (...) entonces de pronto estamos revisando los audios y se escucha mi voz, porque yo los grabé, pero se escucha una voz, se los juro por Dios (...) no sé qué decía, no hablo idioma demoníaco”, añadió Ricky Manjarrez.

Después de reproducir los audios y evidenciar las supuestas psicofonías, el presentador aclaró que se encontraba solo cuando grabó, por lo que no sabe de dónde pudo venir ese sonido.

“Es una cosa que no estaba conmigo cuando yo grabé”, declaró. “Son psicofonías, dicen que son voces de personas que están en otra dimensión y que pues se plasmaron en los audios”.

Además, señaló que este sonido no solo se coló en uno de los audios, sino que fueron mínimo cuatro, por lo que tuvo que regrabar sus notas.

Las redes sociales reaccionan a la supuesta psicofonía de ‘Ventaneando’

Los seguidores del programa de espectáculos atribuyeron las presuntas psicofonías a Daniel Bisogno, ex conductor de ‘Ventaneando’, quien murió el pasado 20 de febrero de este año por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado que le realizaron en septiembre de 2024.

“A de ser El Muñe”; “Es Dani”; “Es Bisogno weys”; “Ayer hablaron de Daniel y hoy se manifiesta, su espíritu sigue ahí, el se fue sin darse cuenta y con el deseo de volver”; “Es Daniel diciendo ke no se metan con su hermano, que lo dejen de atacar escuchaste Pati”; “Es nuestro muñeco”; “Es normal, el alma de Daniel es reciente lo de su partida, puede que sea él”; “Es Daniel molesto con Pati”, fueron algunos comentarios.

En redes sociales, algunos recordaron un incidente previo, cuando un arete de Pati Chapoy cayó inexplicablemente durante un homenaje a Daniel Bisogno, interpretado como una de sus clásicas bromas.