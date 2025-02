Murió Daniel Bisogno: los mensajes de duelo de los famosos

Murió Daniel Bisogno a sus 51 años. El mundo del entretenimiento está de luto por la devastadora muerte de la estrella de “Ventaneando”. Tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento del conductor de TV, varios famosos y amigos se volcaron a las redes sociales para expresar sus condolencias.

Según reveló la cuenta de “Ventaneando”, programa del que Daniel Bisogno fue la estrella, el conductor y actor murió a causa de complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre del 2024.

Daniel Bisogno trabajará de momento sólo los martes y los jueves. Victor Chavez/Getty Images

Los mensajes de los famosos tras la muerte de Daniel Bisogno

Los primeros en reaccionar fue el programa “Ventanenado” con este posteo:

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.

“Ventaneando” está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre”.

Nadia Yvonne López Ayuso se sumó con un: “Te vamos a extrañar muñe”. La periodista Mónica Castañeda dijo: “Te amo muñeco”.

Paty Chapoy se expresó por X: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”.

Con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo y compañero, Daniel Bisogno. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de toda la familia @Azteca. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/GTlKGbkxd1 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 21, 2025

Paola Durazo se expresó por Instagram: “Descansa en paz primito hermoso. Te vamos a extrañar”.

“Lo siento muchísimo. Querido Daniel, que Dios te acompañe en este nuevo camino. Mis más sentidas condolencias a todo el equipo de Ventaneando, su familia y amigos”, escribió Yordi Rosado desde su cuenta de Instagram para despedir a Daniel Bisogno.

Las sentidas palabras de Ricardo Caseres tras la muerte de Daniel Bisogno

“Se fue uno de los mejores entretenedores que ha dado este país, un hombre que hizo cine, teatro, radio y televisión. Enamorado del aplauso de la gente y trabajador obsesionado para conseguirlo.

No se puede contar la historia de televisión azteca sin mencionar su nombre, no se puede explicar lo que fue y es ventaneando sin mencionar su nombre.

Fue la mente más ágil que he conocido en mi vida capaz del chiste más soez y al mismo tiempo del análisis más interesante. De carcajada contagiosa y leal como pocos. Yo debo decir que es uno de los más grandes maestros que he tenido, fue duro y exigente como son todos los mentores que siempre recordamos.

Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado hace apenas un par de meses. (Instagram @bidognodaniel)

Llego a sus primeros programas en transporte público y cuando empezó a ganar dinero nunca dudó en ayudar a su familia a su abuela, padre y hermanos y claro a su mamá con quien seguramente está ya en este momento.

De el gran muñeco Bisogno se dirán muchas cosas pero yo que tuve la fortuna de conocerlo por 25 años debo decirles que fue un amante de su profesión que era divertir, puedo decirles también que conoció el amor verdadero cuando llegó su pequeña Micaela .

La televisión era mejor cuando Daniel Bisogno estaba en plenitud nos hacía reír o enojar pero era imposible ignorarlo. Hoy se fue un grande de este negocio, hoy se fue Daniel Bisogno.

Yo al igual que mucha señora baquetona te vamos a extrañar sé que vas a hacer todo menos descansar no era lo tuyo, seguramente ya estás organizando un can, can, can don quiera que estés”, cerró el conductor de TV.