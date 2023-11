¿Sofía Rivera Torres está embarazada de Eduardo Videgaray?

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray cumplen 3 años de casados luego de rumores de infidelidad.

A finales de septiembre de este año, Sofía Rivera Torres le puso punto final a los rumores de una posible infidelidad a Eduardo Videgaray con Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella, luego de que se filtrara un video en el que supuestamente se aprecia a la conductora besarse con el modelo argentino en una fiesta que organizó Galilea Montijo tras la culminación de LCDLFM.

“Se malinterpretó, algunas personas decidieron ver algo en el video... Si alguien tiene una foto donde le soy infiel a mi esposo, que me la manden. Eduardo (Videgaray) me dijo: ‘Desde la noche lo vi, me vale’”, declaró en aquella ocasión ante medios de comunicación la también actriz de 31 años.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se conocieron hace más de 10 años; se casaron por el civil en 2020 y en marzo de este año tuvieron su boda religiosa en Mérida, Yucatán. Ahora, están muy felices celebrando tres años de matrimonio y lo hicieron intercambiando amorosos mensajes en redes.

“Hoy hace tres años que me casé (por primera vez) con el amor de mi vida, acá Sofía Rivera Torres”, escribió el famoso conductor de 54 años.

Por su parte, la presentadora Sofía Rivera escribió: “Hace 3 años hoy nos casamos (por primera vez). Me quiero casar mil veces contigo. Gracias por convertir el thriller en un cuento de hadas. Te amo, Eduardo Videgaray y nos amo. Amo nuestro amor!”

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar con comentarios como: “Abuelito dime tú, la nieta está hermosa"; “Felicidades, hacen bonita pareja"; "¿Y la mamá de tu nena? Pensamos que ella era el amor de tu vida”.

Pero, hubo un comentario que nos llamó la atención: "¡Que venga Eduardo junior el próximo año!”, a lo que Sofía Rivera Torres respondió: “Sí", dejando abierta la posibilidad de que posiblemente la pareja nos sorprenda con la feliz noticia en los próximos meses, pues además, ella ha declarado que le gustaría darle otro hijo a su esposo porque se lleva de maravilla con Andrea, hija del conductor.

Sofía Rivera Torres quiere tener un bebé de Eduardo Videgaray.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Videgaray?

Su primer matrimonio fue con Rachel Warrington en 1994; después con Mónica Abin, quien falleció de cáncer en 2017 y con quien tuvo a su hija de nombre Andrea. Su tercera esposa es Sofía Rivera Torres.