Sofía Rivera Torres rompe el silencio sobre su relación con la hija de Eduardo Videgaray

Sofía Rivera Torres nunca se imaginó casada y menos con alguien 23 años mayor que ella; sin embargo, cuando conoció a Eduardo Videgaray, de 54 años, la conductora de televisión supo que él era el hombre de su vida.

A casi cinco meses de su boda religiosa, Sofía rompió el silencio sobre su relación con Andrea, hija de Eduardo Videgaray y Mónica Abí, quien lamentablemente falleció el 31 de agosto de 2017.

“A mí me daba pavor, porque sé que es una responsabilidad enorme, y la verdad es que yo podía decir que a la “Skwinkle”- como llama Andrea de cariño-, yo la quería antes de conocerla, porque el primer date (con Eduardo) fue en marzo y ya formalizamos la relación en agosto, entonces fue un buen rato de estarnos conociendo, platicarnos, de saber de la existencia de Andrea”, platicó Sofía en entrevista con Isabel Lascurain.

Sofía Rivera Torres y la relación con su hijastra

“Entonces cuando todo empezó a caer en su lugar y me tocó conocer por fin a Andrea, yo también tenía mucho miedo de decir: ‘Yo sé lo que acaba de pasar esta niña, yo sé que acaba de perder a su mamá, yo no quiero ser la siguiente mujer que le rompe el corazón por ausentarse’, entonces se me hacía una responsabilidad supergrande”, compartió la ex habitante de La Casa de los Famosos México.

A pesar del pavor que tenía Sofía, “la verdad es que me saqué la lotería, con toda la familia, Andrea es una niña tan madura, tan empática, tan sensata, tan sensible…”, dijo. “Esta niña es diferente, quiero darle amor y cariño, me ha dado a mí puras cosas buenas y bonitas”, agregó entusiasmada.

Finalmente, “eso no significa que siempre es fácil la relación, eso es totalmente otra cosa… Nunca me he arrepentido y nunca he dudado de mi decisión, o sea, yo estoy segura que estoy exactamente donde tengo que estar y con quien tengo que estar”, reveló Sofía Rivera Torres sobre su matrimonio con Eduardo Videgaray.