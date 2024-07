Silvia Pinal reveló cuál es el rol que le gustaría que Luis Miguel tenga en su funeral

Indiscutiblemente, Silvia Pinal es una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo artístico en México, un sitio que se ganó a pulso gracias a su trabajo e indiscutible talento. Es por esto, que sus miles de seguidores se han llegado a preguntar cómo podría ser despedida el día que parta de este mundo, considerando que una figura como ella merece un homenaje por todo lo alto.

Todas las respuestas a esta incógnita las tiene la propia “diva del cine de oro”, quien desde hace años expresó que aunque no piensa en la muerte de forma constante, sí se dio a la tarea de organizar algunos aspectos para que el día que se necesitara, sus seres queridos tuvieran claro qué hacer. Esto va desde cuestiones legales hasta algunos aspectos referentes a su funeral, pues tiene un deseo puntual sobre qué le gustaría que hubiera en su último adiós.

Silvia Pinal quiere a Luis Miguel en su funeral

Hace poco más de cuatro años, la actriz y productora mexicana sostuvo una charla con diversos medios de comunicación, misma en la que profundizó en algunos detalles de qué pasaría el día de su muerte.

Lo primero que explicó, fue que los trámites legales están más que solucionados, por lo que considera que no debería existir ningún conflicto entre sus herederos. No obstante, en caso de que alguien no esté conforme con el lugar que ella misma decidió dejarles, ella ya no se enteraría, así que tampoco es algo que le preocupe.

Sobre si le gustaría ser homenajeada por su trayectoria artística, tal como se le ha hecho a otros de sus colegas, Silvia Pinal confesó que no le desagrada la idea de que la despidan en Bellas Artes. Asimismo, expresó cuánto le emocionaría la probabilidad de que Luis Miguel se presente en sus servicios funerales, sobre todo si lo hace acompañado de mariachis.

¿Luis Miguel sabe el último deseo de Pinal?

Aunque la matriarca de la dinastía Pinal no expresó en ese momento si le había hecho saber a Michelle Salas (su bisnieta e hija de Luis Miguel) este último deseo, con el fin de que lo haga posible, sí dejó claro que ella guarda un gran respeto para el artista. Y es que independientemente de cómo se pudieron haber dado las cosas entre él y Stephanie Salas, de manera personal siempre lo ha considerado un gran profesional.