Siguen preguntando por el paradero de Adela Noriega y Martha Figueroa soltó la sopa

Todos extrañamos a Adela Noriega y piden su regreso.

October 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
adela-noriega-paradero.jpg

Adela Noriega

Hay rostros que dejan huella en las telenovelas y Adela Noriega lo hizo desde los años 80. Ya tenemos más de 15 años sin verla en televisión y todos se preguntan dónde está.

Con regresos como el de Yadhira Carrillo, quien después de 16 años volvió como protagonista de ‘Los hilos del pasado’, la posibilidad de un retorno de ese calibre parece no ser tan imposible.

Así que la pregunta sobre el paradero de Adela Noriega persiste. Así ocurrió durante una reciente visita de Martha Figueroa a ‘La Caminera’, programa de radio de Tania Rincón, quien le soltó la pregunta a su compañera.

Así que Martha Figueroa soltó la sopa, de lo que ela sabe: “Lo último que yo rastreé es que estaba en Miami y se dedica a bienes raíces, o sea te vende un depa, una casa... Hasta ahí me quedé”.

“Sé que todas las teorías que había, que tuve gemelos con el expresidente, ¡no!”

“Siempre estuvo cuidando a su hermana y a su sobrino toda la vida, y a la mamá, y cuando murió la mamá ella se quedó a cargo. Y de repente dijo ‘ya no me interesa, ya no quiero’ (seguir como actriz)”.

Cabe recordar que el último protagónico de Adela Noriega fue en 2008, en ‘Fuego en la sangre ’ junto a Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Elizabeth Álvarez. Desde ese entonces, la actriz se alejó de la fama y parece que no quiere ser captada nuevamente.

adela noriega 2.png

Supuestamente, Adela Noriega vive en Florida, Estados Unidos.

(Televisa)

Adela Noriega Martha Figueroa
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
