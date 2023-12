Shanik Berman, llorando, le pide perdón de rodillas a Juan José Origel: VIDEO

Hace unas semanas, Juan José Origel llamó “hocicona” a Shanik Berman y le dijo ante las cámaras que “no quería volver a verla aplastada en el programa” (‘Con Permiso’), por haber ventilado sus intimidades de que supuestamente anda con un hombre 46 años menor que él al que conoció en España.

“Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca, por andar hablando de mí, hocicona”, dijo Origel hace unos días en el programa ‘Con permiso’.

Luego, el trago amargo se le pasó a Juan José Origel y perdonó a Shanik: “Todo se nos olvida en la vida, a mí ya se me olvidó lo de Shanik”.

Ahora, Shanik Berman estuvo en el programa ‘Con Permiso’ y le ofreció disculpas de rodillas a ‘Pepillo’ por haber hablado de su vida sentimental.

“Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años y esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y todo, me molestó muchísimo”, le dijo Origel a Berman, quien estaba al borde del llanto.

Por su parte, la periodista de espectáculos le dijo a Juan José Origel que lo quería mucho y hasta iba a hincarse para pedirle perdón, pese a que su religión no se lo permitía.

“Primero lo que quiero decirte, ‘Pepillo’, es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí y puse el bite tuyo, pero nunca fue para lastimarte”.

“Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones... Es cierto, yo nací dañada porque soy hija de sobrevivientes del holocausto y sí estoy medio dañada, pero eso no quita todo el amor que yo te tengo”, expresó conmovida Shanik.