¿Qué es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo que le diagnosticaron a Alfredo Adame?

Alfredo Adame, de 65 años, reveló que fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), lo que le ha llevado a padecer angustia, ansiedad y repetir mentalmente situaciones como si fueran películas.

“Mi psiquiatra es una de las más prestigiosas. Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo: ‘Tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica’”.

“‘Tu no tienes nada’ (me dijo). Lo único que yo tengo es un TOC, que se refleja en estarme pasando la película cuando tengo un problema. Se me quema el cerebro de estar dando vueltas y vueltas. No era nada, se me quitó todo ese rollo. Fui seis semanas para que me diagnosticaran y luego más o menos seguí yendo con ella tres meses más. Le dije ya no me pasa la película y se acabó... Todo mundo diciendo que deje de tomar mis gotas y que me volví loco, no nada, ya duermo de maravilla y estoy muy feliz, ahora me provocan y ya no hago nada”, indicó Alfredo Adame en entrevista para el canal de la periodista de espectáculos Matilde Obregón.

¿Qué es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo?

Los portales National Institute of Mental Health, MedlinePlus y Mayo Clinic señalan que el Trastorno Obsesivo-Compulsivo es una afección de la salud mental que se caracteriza por un patrón repetitivo de pensamientos y miedos no deseados que terminan provocando comportamientos repetitivos. Las obsesiones y compulsiones interfieren por completo las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional.

Las personas que lo padecen pueden ignorar sus pensamientos, pero esto solo causará ansiedad y sufrimiento emocional lo que termina en la necesidad de realizar actos compulsivos para aliviar el estrés como lavar y limpiar las cosas una y otra vez; borrar, reescribir y empezar de nuevo; repetir palabras, frases o preguntas, o revisar y volver a revisar si algo está bien cerrado o puesto.

También puedes ver:

Tania Rincón rompe el silencio... ¿Tiene novio?

Estas son las pistas que indican que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez podrían volver

Quiénes cantarán las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este año por Las Estrellas