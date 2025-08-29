¿Shakira GRATIS en el Zócalo? Alertan que ya te deberías ir formando

Shakira está dispuesta a seguir haciendo historia en CDMX.

Shakira ya tiene un récord histórico en el Estadio GNP, con 12 conciertos que suman millones de espectadores de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran'. Ninguna otra cantante ha convocado a tanta gente en ese recinto, que antes era conocido como Foro Sol y que inauguró Madonna a inicios de los años 90.

Pero ya hay rumores que indican que Shakira seguirá consintiendo a sus fans mexicanos, y ahora sería con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

Como es costumbre, para eventos masivos en el Zócalo, habría que formarse con muchas horas de anticipación, pero para una artista de la magnitud de Shakira, ya hay quienes alertan que ya se debería ir apartando lugar, pues es incuestionable que romperá récord de asistencia.

¿Cuándo va a estar Shakira en el Zócalo?

Shakira José Luis Ramos

Así lo dijo Emilio Morales en La Saga, quien confirmó que, aunque autoridades han negado que el evento de la colombiana se realizará...

“Estamos en posibilidades de confirmar que sí va a haber un concierto gratuito el 21 de septiembre a las 8 de la noche. lo patrocina una cervecera, que le paga a Shakira y el gobierno de CDMX colabora con la logística de seguridad, montaje de escenario, prestar el lugar...”.

“El 18 de septiembre se abrió una nueva fecha, que sería el concierto número 12. No han querido anunciarlo porque entonces quizá la gente diga, entonces ¿para qué compro boletos?”.

Emilio Morales insistió: “El 21 está confirmado, de verdad, se los aseguro, estará de forma gratuita para los fanáticos que desde ahora ya se pueden ir a formar, porque ocurre que con días de anticipación van a formarse para conciertos así”.