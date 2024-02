Sergio Mayer arremete duro contra Poncho de Nigris y lo llama “baboso”

Las controversias entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer siguen dando de qué hablar. Ambos, quienes fueron compañeros durante el show televisivo ‘La Casa de los Famosos México’, han estado emitiendo declaraciones uno contra del otro.

Pero en esta ocasión, el actor habló del influencer y se mostró molesto por las declaraciones que últimamente ha realizado sobre él.

Una de las más recientes fue cuando Poncho aseguró que Sergio está vetado en Televisa. Esta declaración tomó fuerza luego de que el expolítico estuvo de invitado especial en Venga la Alegría, un programa matutino de TV Azteca. Sin embargo, Mayer ya desmintió esto.

Sergio Mayer arremete contra Poncho de Nigris

Durante la presentación de una nueva telenovela de Televisa, donde participa la hija de Mayer, Antonia, el actor habló sobre Poncho y lo tachó de “baboso” y aseguró que le gusta el show, en cambio a él no, pues asegura que dice las cosas como son.

“Hay quien rebuzna y todos le siguen el juego. Además, ¿de dónde viene el chisme? Es una babosada de un baboso y todos se enganchan. Él esconde el bullying con la carrilla. Yo soy frontal, yo digo las cosas. Eso de ‘vamos a hacer show’ a mí no me gusta, yo digo las cosas como son. A él le gusta el show y está bien”.

Sergio Mayer, además, dijo que no es de su agrado estar en controversia por culpa del influencer y dijo que a él no le gusta estar generando ese tipo de polémicas que a Poncho le gustan: “Es su estilo, yo no. A mi edad y con mi carrera, estar haciendo ese jueguito estúpido, ya no. Estar generando esas polémicas que a él le gustan, a mí no me interesa”, aseguró

Los cuatro finalistas del reality: Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella ofrecieron una conferencia de prensa.

REDACCIÓN TVYNOVELAS

Ante todo esto, Mayer afirmó que no tiene problemas con Wendy Guevara, pese a las diferencias públicas que han tenido, así como con Nicola Porcella e incluso el mismo Poncho de Nigris. Finalmente, se le cuestionó sobre si piensa reunirse con el influencer para arreglar sus problemas en persona, pero Mayer dijo que no.

“No tengo nada que hablar con él, no tengo nada en común; o sea, ya tuvimos un programa, estuvimos juntos, hicimos una gran historia en la televisión juntos, pero nada más”.