Explota Poncho de Nigris y en plena transmisión llama “escoria” a Sergio Mayer: VIDEO

El “Team infierno” está que arde, literalmente. Y es que la guerra entre sus integrantes continúa después de los enfrentamientos entre Sergio Mayer y algunas figuras como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Poncho de Nigris.

Aunque ya habían tenido sus discusiones, la situación se incrementó entre Mayer y De Nigris, luego de que el político dijera que Poncho control a su mujer, Marcela Mistral. “Sobre si la trata mal, no lo sé. No puedo decir algo tan grave. Es algo muy delicado. Lo que sí sé es que parte de su misoginia. A ella la invitaron a entrar a ‘La casa de los famosos’, pero él dijo que por ser mujer, no podía y no debía entrar”, fue lo que dijo Sergio, encendiendo la furia del nacido en Monterrey.

Antes estos ataques, Poncho reaccionó y contestó: “Involucraste a mi esposa, no se vale. Mi respeto para Isabela (esposa de Mayer), es una dama, es una fregona (...) y nunca la involucraría en chismes”.

Según Poncho, ya platicó con sus amigos de La casa de los famosos y coincidieron en que Mayer es una persona tóxica. “Yo pensé que iba a mejorar con los años, pero es una mierxxx, una escoria, un chafa de lo peor. Yo ya no pienso volverlo a mencionar”, fueron las declaraciones de Poncho hacia su ex amigo.