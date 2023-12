Wendy Guevara acusa a Sergio Mayer de intentar quitarle los derechos de su imagen

Wendy Guevara soltó toda la sopa sobre cómo Sergio Mayer quería robarle todo.

La controversia entre Sergio Mayer y Wendy Guevara sigue dando de qué hablar. La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ ha soltado más detalles sobre cómo el ex Garibaldi intentó quitárselo todo, incluyendo su imagen.

Después del éxito en el reality de Televisa, la integrante de ‘Las Perdidas’ reveló que estuvo a punto de firmar un contrato con Sergio Mayer para que fuera su manager. Sin embargo, ahora confiesa que el cantante ha intentado estafarla en varias ocasiones.

¿Qué dijo Wendy Guevara?

En una entrevista con Adrián Marcelo, Wendy Guevara respondió a Sergio Mayer diciendo que el político intentaba aprovecharse de su carrera, que desde las últimas semanas de ‘La Casa de los Famosos’ estaba en ascenso. A pesar de que Mayer le entregó contratos para que los firmara, Wendy dijo que se negó.

“Me lanzó un papel que decía '¿cedo mis derechos de cobranza?’ y no sé qué más. Le dije: '¿Por qué me estás dando este papel?’” Guevara confirmó que fueron dos ocasiones en las que le dio el papel para que lo firmara, pero ella se negó.

Sergio Mayer confirma que cobra a nombre de Wendy Guevara

Sergio Mayer confirmó frente a los medios de comunicación que Wendy Guevara firmó dos contratos en los que, efectivamente, la empresa de Mayer cobra una cantidad de las ganancias que Guevara obtiene en negocios que hicieron juntos. Aclaró que quizá la influencer ni siquiera está enterada de ello.

Comadre vio que Sergio Mayer confirmó que Wendy si le firmó y ella no está enterada pic.twitter.com/4q2aHDks5Q — 𝑾𝒂𝒕𝒉𝒆𝒗𝒆𝒓 (@thekingkyliefc) December 20, 2023

“Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe. Yo veo las cosas con sus abogados. Wendy se dedica a estar trabajando, a estar arriba de los escenarios y yo creo que no sabe lo que declara porque las cartas me las firmó", sentenció.

Actualmente, Wendy Guevara se encuentra de vacaciones en Colombia.