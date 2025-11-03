Suscríbete
Seguridad de Shakira le hacen la gatada a Shakibecca y la bloquean en pleno show | VIDEOS

Le impidieron cualquier contacto con la colombiana.

November 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
shakibecca--.jpg

Shakira y Shakibecca

TikTok

Durante el paso de Shakira por Colombia, como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, la estrella volvió a su tierra, y entre el público la esperaba Shakibecca.

En redes sociales se viralizaron las imágenes del momento en el que la seguridad de Shakira bloquea la vista e impide que Rebeca Maiellano famosa imitadora de Shakira, pudiera tener contacto con ella.

En TikTok varios usuarios compartieron el incómodo momento, en el que Shakibecca solo sonreía pese a que un elemento de seguridad se puso frente a ella.

@ivanphernandez1

Resguardándola de #rebeccasaldivar #lmynlworldtour #shakifans #shakira #bogota

♬ sonido original - I V Á N (Shakifan) 🌀 - I V Á N (Shakifan) 🌀

Mientras algunos critican a Shakibecca, otros lamentan que le hagan tales desplantes al final del concierto.

En sus redes sociales oficiales, Shakibecca compartió el momento en el que sí pudo ver a Shakira sin ser bloqueada, justo cuando comenzaba el show.

Shakibecca ya conoce a Shakira en persona

Este año, en nuestro Podcast, Shakibecca nos contó cómo fue su primer acercamiento con Shakira.

“Me ayudaron en Univision, ellos necesitaban una doble de Shakira. Ella estaba promocionando el álbum El Dorado hace siete años, me llevaron a Univision y de repente me dicen: “Tenemos una sorpresa”, yo me puse nerviosa, pero era grabado, Addis Tuñón estaba conduciendo ese espacio y yo llorando, casi me desmayo. No me importó que fuera sólo un video, me emocioné muchísimo”.

¿Cómo llegas al nombre de Shakibecca?
Un amigo bromeó diciéndome Chaqui Chaqui, Rebe Chaquibeca. Luego empecé en un programa de televisión y de ahí se dio todo. Se llamaba Buscando una estrella y era de Venevisión.

Shakibecca Shakira
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
