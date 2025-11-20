Sebastián Ligarde está de luto: Murió su hermano “en un accidente terrible”

El luto llegó a la familia de Sebastián Ligarde en días recientes, luego de que su hermano sufrió un aparatoso accidente, que desafortunadamente le costó la vida.

Aunque no es común que comparta muchos detalles de su vida familiar, el actor decidió abrir su corazón para informar a su público sobre la irreparable pérdida.

“Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de Noviembre”.

“Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma”.

Sebastián Ligarde confirmó que varios órganos de su hermano fueron donados a personas que los necesitaban: “Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también”.

“Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedee Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 11/18/1961-11/17/2025 #amor #família #luto #grief”, escribió Sebastián Ligarde.

Descanse en paz.

¿Cómo son las publicaciones de Sebastián Ligarde en redes sociales?

Sebastián Ligarde acostumbra compartir videos presumiendo su faceta de cantante, aunque también se da tiempo para publicar sucesos inesperados, como su avistamiento de objetos voladores no identificados.