¡Se enojó! Héctor Martínez, director de ‘La Academia’, abandona el programa en vivo por esta razón: VIDEO

¡Todo mal! Así fue como reaccionó Héctor Martínez a las burlas en ‘La Academia’ .

‘La Academia’ está pasando por un momento difícil después de las críticas de los fans. Y ahora un acontecimiento está generando burlas después de que el director artístico del programa, Héctor Martínez, se molestara en plena transmisión en vivo y abandonara el set.

Todo ocurrió en el programa ‘Camino a la fama’, donde Vanessa Claudio y Ricardo Casares estaban comentando la sección usando las frases del director, las cuales usa para ensayar con los académicos.

Esto fue tomado como una broma pesada para Martínez, quien dejó claro a los conductores que no estaba cómodo con sus burlas y que, si no paraban, abandonaría el set. Ellos insistieron porque “tienen un contrato” y está obligado.

El director Héctor Martínez se mostró molesto en el programa ‘La Academia’. (La Academia)

“Me invitan a burlarse de mí. Está bien que entretengan, pero me voy. Insisto, si esto es una burla me voy y no vuelvo a este programa”, y cuando iba saliendo, se escuchó decir: “¡Váyanse a la ver***!”.

Si bien es conocido por los fans que el temperamento de Héctor Martínez es pesado, no dejaron pasar esta oportunidad para generar memes y burlas sobre su reacción.

Héctor Martínez director de #LaAcademia abandona el programa #CaminoALaFama en plena transmisión en vivo, porque no le gustó que lo criticaran.



claramente se escucha que dice ¡váyanse A........!

*Que persona más nefasta #LCDFMX2 😂pic.twitter.com/rCWHQu4iAn — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 7, 2024

Vanesa y Ricardo continuaron haciendo chistes mientras el director salía del set, y prosiguieron con la sección de frases del experto. Para colmo, la transmisión estuvo acompañada de sonidos que daban alusión a las risas.

En los comentarios, los usuarios que vieron el video defendieron al director, pero también se sumaron a las burlas: “Pues la neta se burlaron de él”, “Me cayó peor Ricardo que el director”, “¿Pero no es un show de polémicas y así? Jajaja”, “Pobrecitos no hallan qué hacer para subir el rating”, “Ya no saben qué polémica armar para que los volteen a ver”.

Hasta ahora, Héctor Martínez no se ha pronunciado con respecto a lo ocurrido en ‘La Academia’.