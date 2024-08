Thania Pasión es expulsada de ‘La Academia 2024': los mejores MEMES que dejó la eliminación de este domingo

¿Quién salió de ‘La Academia 2024’ este fin de semana? Nada más y nada menos que Thanía Pasión, y los fans no perdonaron su eliminación al compartir divertidos memes.

Durante el tercer concierto celebrado este domingo en ‘La Academia’, los participantes del famoso reality se enfrentaron para determinar quién saldría esta semana, y la mala suerte la tuvo la joven Thania Pasión quien, según Jaime Camil, fue quien menos votos del público obtuvo.

Aunque Pasión cantó ‘Mi Problema’, de Marisela, con todo su entusiasmo, no logró convencer a Lolita Cortes. De este modo, Isabel, Jessy, Julio, Jessi Portillo, Brandon, Mar, Eduardo y Caro, fueron los salvados de la noche.

En la cuerda floja estuvieron Mike León, Leo Nava y Thania.

En el backstage, Thania habló sobre su salida de ‘La Academia 2024’ y dijo que se siente agradecida con el público que la apoyó, pero que el reto fue debido a que no conocía la canción: “Yo disfruté mucho cantar en el escenario (…) Quiero decir aquí que nunca dije que la canción era mala, pero no la conocía, conozco varias de Marisela, pero esa no la conocía. Se me hizo muy difícil”.

Los mejores memes que dejó la eliminación de Thanía Pasión de ‘La Academia’

Si bien Thanía Pasión tiene un público sólido que la apoyó durante su estadía en el reality musical, hubo quienes no perdieron la oportunidad de expresar sus opiniones con memes y comentarios en X, antes Twitter, sobre lo que ella dijo con respecto a la canción de Marisela.

Algunos comentarios fueron: “La Thania Pasión diciendo que la rola de Marisela no tiene notas chidas cuando ella es incapaz de ladrar… de cantar bien. Solo es una arrogante que ya se siente la gran artista”, “Muchos odian a Thania Pasión, pero no pueden negar que lo hizo muy bien, mejor que otros anteriores. Bien por ella”, “Me empezaba a caer bien Thania y se pone a escupir veneno de Mar, ¡con la niña NO!” y “Lolita Cortes diciéndole a Thania Pasión que es una ignorante, incultivada, respecto a dar una opinión sobre una canción e intérpete que no se dio la oportunidad de conocer”.

Memes de Thania Pasión de ‘La Academia’.

¿Quién es Thania Pasión, la eliminada de esta semana en ‘La Academia’?

Thania Pasión es una joven de 18 años originaria de Veracruz. Su pasión por el canto inició por un amor genuino que inició a los 8 años, cuando su padre la retó a que concursara en su pueblo, y ganó.

La ahora ex académica siguió sus sueños de convertirse en cantante haciendo presentaciones en bares y restaurantes de su localidad, y ahora que tuvo la oportunidad de participar en ‘La Academia’, suma un escalón más en su experiencia.